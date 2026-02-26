У Києві великий ремонт доріг: на яких вулицях можуть бути серйозні затори (карта)

Фахівці відновлюватимуть аварійне дорожнє покриття

У Києві протягом двох днів діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту. Водіїв попереджають про можливі пробки на низці ключових магістралей столиці 26 та 27 лютого.

Що потрібно знати:

Тимчасові обмеження руху транспорту будуть через ремонт аварійних ділянок доріг

Ремонт проводитимуть 7 вулицями Києва

У разі погіршення погодних умов терміни виконання робіт можуть бути змінені

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Зазначається, що 26–27 лютого проводитиметься ремонт аварійних ділянок.

"Фахівці КП "Київавтодоргород" ремонтуватимуть аварійне дорожнє покриття. Під час робіт рух транспорту обмежуватимуть частково та поетапно", — йдеться у повідомленні.

26 лютого роботи проводитимуть на:

Північному мосту;

шляхопроводі на вул. Кіото;

Повітрофлотському шляхопроводі через залізничні колії на просп. Повітряних Сил;

шляхопроводі на перетині проспектів Повітряних Сил і Берестейського;

мосту через р. Либідь на просп. Повітряних Сил.

27 лютого на:

шляхопроводі через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі

мосту імені Є.О. Патона.

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.

"Телеграф" показує на карті, де саме будуть обмеження руху транспорту.

Обмеження руху транспорту у Києві 26-27 лютого. Інфографіка: "Телеграф"

