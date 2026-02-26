У Києві великий ремонт доріг: на яких вулицях можуть бути серйозні затори (карта)
Фахівці відновлюватимуть аварійне дорожнє покриття
У Києві протягом двох днів діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту. Водіїв попереджають про можливі пробки на низці ключових магістралей столиці 26 та 27 лютого.
Що потрібно знати:
- Тимчасові обмеження руху транспорту будуть через ремонт аварійних ділянок доріг
- Ремонт проводитимуть 7 вулицями Києва
- У разі погіршення погодних умов терміни виконання робіт можуть бути змінені
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Зазначається, що 26–27 лютого проводитиметься ремонт аварійних ділянок.
"Фахівці КП "Київавтодоргород" ремонтуватимуть аварійне дорожнє покриття. Під час робіт рух транспорту обмежуватимуть частково та поетапно", — йдеться у повідомленні.
26 лютого роботи проводитимуть на:
- Північному мосту;
- шляхопроводі на вул. Кіото;
- Повітрофлотському шляхопроводі через залізничні колії на просп. Повітряних Сил;
- шляхопроводі на перетині проспектів Повітряних Сил і Берестейського;
- мосту через р. Либідь на просп. Повітряних Сил.
27 лютого на:
- шляхопроводі через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі
- мосту імені Є.О. Патона.
У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.
"Телеграф" показує на карті, де саме будуть обмеження руху транспорту.
