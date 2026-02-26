Чекати залишилося недовго: коли в Україні можуть повністю припинитись відключення світла

Графіки крок за кроком покращуватимуться

В Україні котрий місяць поспіль тривають відключення світла, але є ймовірність, що вже зовсім скоро країна обходитиметься без обмежень в енергопостачанні. Однак багато залежатиме від ситуації з безпекою енергетичної інфраструктури

Що потрібно знати:

Ситуація безпосередньо залежить від ефективності відбиття атак на об’єкти енергосистеми.

Можливе повернення до життя без обмежень в енергопостачанні

Вже цієї весни ситуація може помітно змінитись

Про це сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у бліц-інтерв’ю "Телеграфу": "Світло в Україні вимикатимуть ще три роки. Але все не так погано".

Він наголосив, що ситуація залишається динамічною, проте висловив обережний оптимізм. Ключовим фактором залишається ефективність відбиття атак. Саме від цього залежатиме, наскільки швидко енергосистема зможе працювати без вимушених обмежень для споживачів.

"Але я думаю, що ми перейдемо щонайменше до передбачуваних графіків, які крок за кроком покращуватимуться", — підкреслив Харченко.

Експерт також додав, що теоретично вже у квітні-травні можливо жити без обмежень, однак робити однозначні прогнози поки що передчасно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що графіки складаються з урахуванням прогнозу споживання електроенергії, а енергетики намагаються складати збалансовані графіки для кожної з ліній споживачів.