Тариф на світло до 5,5 грн., а що з водою? Експерти та нардепи сперечаються, чи готувати гаманці українцям

Попередні підвищення тарифів відбувалися у 2023 та 2024 роках

Цього року тариф на електроенергію для населення може зрости з 4,32 до 5,5 грн за кВт-год, заявив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Водночас, народний депутат Андрій Жупанін говорить про можливе підвищення тарифів на воду після скасування мораторію.

"Телеграф" з’ясував у представників влади та експертів, наскільки реалістичним є такий сценарій і чи варто українцям готуватися до зростання платіжок.

Підстав для перегляду тарифу на світло немає

Народний депутат України 9-го скликання, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк вважає, що наразі немає економічних підстав для перегляду ціни на електроенергію для населення.

За його словами, "Енергоатом" і "Укргідроенерго", попри всі виклики та значні витрати на субсидіювання населення, у 2026 році не змінюватимуть тариф на електроенергію.

Водночас, за словами парламентаря, ситуація з тарифами на холодне водопостачання складніша. Головна причина — висока ціна електроенергії для підприємств, яка становить більшість витрат водоканалів.

"Це основний їхній ресурс, який вони витрачають на те, щоб воду підняти з надр і подати її до споживачів. І собівартість куба води доставки вдвічі, втричі обходиться водоканалу дорожче, ніж він отримує від населення за цю воду", – зауважує депутат.

Окремо Нагорняк прокоментував прогнози про можливе підвищення тарифу на електроенергію до 5,5 грн за кВт-год. Він заявив, що такі розмови ведуть політики, які намагаються сподобатися не виборцям, а європейським чи американським партнерам.

Сьогодні не той час, щоб переглядати тариф на електричну енергію. Поки що він абсолютно прийнятний для державних компаній і підйомний для людей Сергій Нагорняк

Сергій Нагорняк/Facebook-сторінка

Водночас депутат наголошує, що можливий перегляд тарифу на воду не стане критичним ударом для домогосподарств, оскільки українці платять за цю послугу небагато.

"Це не вплине суттєво на гаманці українців, тому що ми за воду платимо копійки. Але водоканали не можуть підійти до питання ремонту труб, бо в них немає фінансового ресурсу навіть на закупівлю електричної енергії, не говорячи вже про якісь ремонтні кампанії", – підсумовує він.

Питання лежить у політичній площині

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв нагадав, що діє рішення щодо незмінності тарифу під час опалювального періоду.

"Опалювальний період закінчується 30 квітня, і є 30 календарних днів від публікації рішення до його ухвалення — 1 червня, як і було минулого року", — пояснив він.

За словами експерта, ключовим фактором можливого підвищення є позиція міжнародних кредиторів.

Станіслав Ігнатьєв

"Був лист від ЄБРР з рекомендацією підіймати тариф на 20% (плюс-мінус 5% – коридор, що залежить від фінансового стану в країні) кожен рік протягом наступних чотирьох років. Тому підняття тарифу на електроенергію для населення є цілком ймовірним, але знаходиться у політичній площині", — резюмує експерт.

А що робити із борговою кризою?

Олег Савицький — експерт із кліматичної та енергетичної політики, стратегічний радник Razom We Stand — вважає, що дискусія про підвищення тарифу на електроенергію для населення не враховує реального стану ринку.

За його словами, проблема не у нібито заниженому тарифі, а в системній борговій кризі.

Проблема не стільки в тому, що тариф для населення нібито занадто низький. Проблема в тому, що весь ринок електроенергії не працює через борги, накопичені з обох боків Олег Савицький

Олег Савицький/Facebook-сторінка

Експерт пояснює, що значна заборгованість накопичена на ринку як у системного оператора, так і серед захищених споживачів — шахт, водоканалів та інших підприємств. Через це виробники не отримують повної оплати за відпущену електроенергію.

"У результаті виробники електроенергії просто не можуть отримати свої гроші, тому що ринок не працює через боргову кризу", — зазначає Савицький.

Він також критикує ідею адміністративного підвищення тарифу, називаючи її застарілою та такою, що не відповідає ринковим принципам.

"Питання про те, яким має бути тариф, — це радянська логіка: мовляв, міністерство підвищить тариф і централізовано побудує електростанції під державним контролем. На жаль, ця модель продемонструвала свій повний колапс у ситуації, яку ми маємо зараз. У такому підході є потужна корупційна складова", — зауважує він.

Як альтернативу експерт пропонує створити умови для приватних інвестицій та розвитку децентралізованої генерації.

"Дати можливість бізнесу, громадам, містам і навіть енергетичним кооперативам, як у Європі, будувати власну генерацію. Потрібно дати можливість людям інвестувати, зокрема й іноземним інвесторам", — пропонує Савицький.

Водночас він наголошує, що нинішня модель не гарантує інвесторам повернення коштів, оскільки ринок не працює повноцінно, а регулятор – НКРЕКУ – діє у ручному режимі.

"Коли регулятор працює за "телефонним правом" і не є політично незалежним, довіри учасників ринку електроенергії та інвесторів до нього немає. Для того щоб бізнес будував генеруючі потужності, потрібні передбачувані та прозорі правила гри, які має забезпечувати професійний та незалежний орган", — говорить він.

Експерт також вказує на те, що у грудні минулого року у Верховній Раді народними депутатами було зареєстровано законопроєкт 14282, спрямований на посилення незалежності НКРЕКУ, ухвалення якого могло б допомогти у відновленні довіри ринку до регулятора та подальшої реалізації системних реформ.

Підсумовуючи Савицький застерігає, що просте підвищення тарифів не вирішить системних проблем енергоринку.

"У цій ситуації легкого і зручного виходу немає. Якщо відбудеться підвищення тарифів без зміни архітектури ринку, це стане продовженням того ж шляху, яким йшли попередні роки. Минулого року тариф вже підвищували. "Енергоатом" накопичив значні кошти минулого року, і з дуже високою ймовірністю ці кошти могли бути виведені в офшори". забезпечення енергетичної безпеки держави — це створення інвестиційних умов для приватних інвесторів", — резюмує експерт.

