Є один нюанс: яку доплату отримають пенсіонери найбільш вразливих категорій

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності розповів, як зростуть пенсії деяких українців

Із 1 березня в Україні відбудеться індексація пенсій — виплати зростуть на 12,1%. Підвищення становитиме від 100 до 2 595 гривень залежно від розміру пенсії. Окремий акцент буде зроблено на громадянах із найбільш вразливих груп.

Аби їх виплати підвищились, пенсіонерам потрібно досягти певного віку та мати зафіксовану норму страхового стажу. Про це повідомив Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

Скільки додадуть у березні пенсіонерам із найбільш вразливих категорій

Так, для осіб віком від 80 років (за наявності не менше 25 років стажу у чоловіків та 20 років у жінок), а також для пенсіонерів, що не працюють, віком від 65 років із повним стажем (35 років для чоловіків і 30 — для жінок) мінімальна пенсія зросте з 3 758 до 4 213 гривень.

Пенсіонерка.

Пенсіонери віком понад 70 років із повним стажем отримуватимуть не менше 4 050 гривень замість 3 613. Для осіб до 70 років із повним стажем мінімальна виплата підвищиться з 3 323 до 3 725 гривень, а для тих, хто має менший стаж, — з 3 038 до 3 406 гривень.

