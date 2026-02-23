У "Сільпо" справжній цінопад: 10 товарів, які продають з великими знижками прямо зараз

Найчастіше акції — це частина стратегічної цінової політики магазинів

В українських супермаркетах "Сільпо" триває щотижнева акція "Цінотижики". Завдяки їй багато товарів продаються зі знижками.

У цьому матеріалі " Телеграф " розповідає про 10 товарів, які у "Сільпо" продають за акцією. Пропозиція діє до 25 лютого.

Ковбаса Salsus Вісбаден 300г — 149 гривень замість 244 (знижка 39%)

Засіб для прання Perwoll для кольорових речей 3л — 349 замість 799 (знижка 56%)

Молоко "Ферма" ультрапастеризоване 2,5% — 34 гривні замість 68 (знижка 49%)

Туалетний папір "Премія" вологий дитячий — 39 гривень замість 89 (знижки 51%)

Сьомга Veladis філе шматок на шкірі 150г — 159 гривень замість 299 (знижки 47%)

Шоколад молочний Toblerone 100г — 79 гривень замість 144 (знижки 44%)

Губки кухонні "Премія" — 24 гривні замість 39 (знижки 38%)

Чіпси Pringles — 139 гривень замість 199 (знижки 30%)

Батарейка Panasonic 8 шт. — 159 гривень замість 314 (знижка 49%)

Гель Somat Excellence Duo для посудомийних машин – 199 гривень замість 399 (знижка 50%)

Чому продукти продають зі знижкою?

Є низка причин, через які супермаркети проводять вигідні акції для покупців:

Звільнення полиць для нових постачань. Магазини отримують свіжі партії товарів та намагаються швидше реалізувати старі, щоб звільнити місце.

Магазини отримують свіжі партії товарів та намагаються швидше реалізувати старі, щоб звільнити місце. Залучення покупців. Знижки мотивують людей купувати більше, ніж планували, чи пробувати нові продукти.

Знижки мотивують людей купувати більше, ніж планували, чи пробувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону ціни на менш потрібні товари знижують, щоб прискорити їхню реалізацію.

Іноді акції справді стосуються продуктів із близьким терміном придатності, але найчастіше це просто частина стратегічної цінової політики магазинів.

