Піца-гігант Харкова: чим годують в першій піцерії, якій вже понад 40 років

Від невеликого кафе заклад виріс до двоповерхового ресторану з літнім майданчиком

Перша піцерія в Харкова працює ще з кінця 80-х — вона відкрилась в саду імені Шевченка поруч з площею Свободи. Заклад існує і до цього часу, і знайомий харків'янам під назвою Ti Amo.

"Телеграф" зібрав, що відомо про ресторан Ti Amo та його фірмові страви. Пообідати тут можна і всередині ресторану, і на літньому майданчику. Особливою любов'ю користується піца "Гуллівер", повна вага якої близько 1,5 кілограми. Саме її куштував в рамках випуску про кухню Харкова ресторатор Михайло Кацурін. Зазначимо, що за словами директора закладу, кафе працює з 1974 року. Але саме піцерією заклад став в 1987 році.

За даними видання "Думка" — на відео та сама піцерія в саду Шевченка. Її вигляд значно змінився — сьогодні це двоповерхова будівля з бенкетною залою, літнім майданчиком тощо.

Окрім піци "Гулівер", серед страв Ti Amo відзначають солянку. Загалом тут пропонують страви європейської та італійської кухні. В мережі вдалось знайти фото меню 2025 року. Вартість чверті піци "Гулівер" вагою 384 грами — 150 гривень. Є в меню піци й з іншими смаками.

Меню Ti Amo

Та сама піца "Гулівер"/ Фото: Харьковблог

Літній майданчик закладу працює тільки у теплу пору року і виходить в парк Шевченка.

Літній майданчик "Ті амо"

Вечеря в "Ті амо"/ Фото з соцмереж видання, 2018 рік

