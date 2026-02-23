Піца-гігант Харкова: чим годують в першій піцерії, якій вже понад 40 років
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Від невеликого кафе заклад виріс до двоповерхового ресторану з літнім майданчиком
Перша піцерія в Харкова працює ще з кінця 80-х — вона відкрилась в саду імені Шевченка поруч з площею Свободи. Заклад існує і до цього часу, і знайомий харків'янам під назвою Ti Amo.
"Телеграф" зібрав, що відомо про ресторан Ti Amo та його фірмові страви. Пообідати тут можна і всередині ресторану, і на літньому майданчику. Особливою любов'ю користується піца "Гуллівер", повна вага якої близько 1,5 кілограми. Саме її куштував в рамках випуску про кухню Харкова ресторатор Михайло Кацурін. Зазначимо, що за словами директора закладу, кафе працює з 1974 року. Але саме піцерією заклад став в 1987 році.
За даними видання "Думка" — на відео та сама піцерія в саду Шевченка. Її вигляд значно змінився — сьогодні це двоповерхова будівля з бенкетною залою, літнім майданчиком тощо.
Окрім піци "Гулівер", серед страв Ti Amo відзначають солянку. Загалом тут пропонують страви європейської та італійської кухні. В мережі вдалось знайти фото меню 2025 року. Вартість чверті піци "Гулівер" вагою 384 грами — 150 гривень. Є в меню піци й з іншими смаками.
Літній майданчик закладу працює тільки у теплу пору року і виходить в парк Шевченка.
Раніше "Телеграф" розповідав, що одна з кулінарних візитівок Харкова — квадратна піца та заклад "Буфет", що її готує. Чим вона особлива.