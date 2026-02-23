Встигніть забрати ці товари в "АТБ": які 10 товарів можна купити на шалених знижках

Ви маєте мало часу до кінця акцій

Супермаркет "АТБ" щотижня дарує своїм клієнтам великі знижки. Можна купити продукти харчування і побутову хімію.

"Телеграф" розповість, що найкраще купити в "АТБ" під час великих знижок. До списку увійшло 10 товарів.

Продукти харчування на знижках в "АТБ"

Найбільше знижок традиційно припадає на продуктову групу. Ось що варто покласти до кошика:

Кава Jacobs Monarch (280 г): Найбільша економія в нашому списку. Замість 681.70 грн пакет коштує 399.90 грн . Ви заощаджуєте понад 280 гривень на одній упаковці.

Найбільша економія в нашому списку. Замість 681.70 грн пакет коштує . Ви заощаджуєте понад 280 гривень на одній упаковці. Ковбаса "Салямі Фірмова" (М'ясна лавка/Своя лінія): Сирокопчена ковбаса у вакуумній упаковці зараз коштує 292.89 грн/кг (попередня ціна — 489.89 грн).

Сирокопчена ковбаса у вакуумній упаковці зараз коштує (попередня ціна — 489.89 грн). Морозиво Limo Ice Cream (700 г): Велике сімейне пакування класичного білого морозива обійдеться у 104.90 грн замість 181.90 грн.

Велике сімейне пакування класичного білого морозива обійдеться у замість 181.90 грн. Сир твердий "Комо Традиційний" (135 г): Нарізка слайсами зі знижкою 31% коштує 59.90 грн .

Нарізка слайсами зі знижкою 31% коштує . Чіпси Lay's (120 г): Популярний снек зі смаком чеддера та цибулі коштує 41.90 грн (знижка 40%).

Популярний снек зі смаком чеддера та цибулі коштує (знижка 40%). Шоколад Roshen (80 г): Пористий молочний шоколад можна придбати всього за 37.50 грн .

Пористий молочний шоколад можна придбати всього за . Морозиво Rud "Donut" (70 г): Ванільно-полуничний десерт отримав максимальну знижку 46% і коштує лише 19.50 грн.

Побутова хімія та гігієна в "АТБ"

Не менш привабливі ціни діють і у відділах непродовольчих товарів:

Парфумовані гранули Lenor (150 г): Ароматизатор для білизни "Пробудження весни" або "Золота орхідея" коштує 139.90 грн замість 239.90 грн.

Ароматизатор для білизни "Пробудження весни" або "Золота орхідея" коштує замість 239.90 грн. Ополіскувач Listerine (250 мл): Засіб для ротової порожнини зі смаком свіжої м'яти або імбиру зараз коштує 60.50 грн (було 96.50 грн).

Засіб для ротової порожнини зі смаком свіжої м'яти або імбиру зараз коштує (було 96.50 грн). Мило 2в1 "Своя Лінія" Paru (4х90 г): Економічна упаковка мила (Зелений чай або Рожеві квіти) коштує 44.90 грн.

Варто зауважити, що більшість вказаних знижок діють до 24 лютого, тому варто поквапитися, щоб встигнути придбати потрібні товари за вигідною ціною.

Раніше "Телеграф" писав, на яких товарах в "Сільпо" можна зекономити понад 1500 грн.