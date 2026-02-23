"Я обіцяю". Дружина загиблого нардепа Саламахи вперше перервала мовчання (фото)

Без батька залишилися троє малюків

Дружина народного депутата Ореста Саламахи, який 27 січня загинув у ДТП на Львівщині, вперше публічно прокоментувала загибель чоловіка. Анна Саламаха зробила публікацію у соцмережах, сповнену болю та кохання.

Вона опублікувала слова скорботи та багато фото чоловіка з дітьми в Instagram. Дружина загиблого нардепа пообіцяла, що намагатиметься втілити в життя їхні спільні мрії, особливо ті, що стосуються їхніх дітей.

Він жив нами, а ми жили ним, тепер ми будемо жити заради нього. Не описати словами як я тебе кохаю і завжди кохатиму, ти був всім для мене і для дітей, був тою опорою-стіною, завдяки кому ми просто могли бути щасливими і ні за що не думати. І ми були невимовно щасливі разом. В нас було багато бажань, мрій та цілей на двох, я обіцяю, що зроблю хоча б частину з них всіх, особливо ті, що стосуються наших малюків. І я обіцяю, що зроблю все, щоб вони виросли щасливими, як ми мріяли, — пише Анна Саламаха

Подружжя Саламаха з дитиною

Батько з сином та донькою

Вона подякувала чоловіку за 9 років, прожитих разом. За словами вдови, це були найкращі і найщасливіші роки її життя.

Дякую тобі, що навчив мене кохати, що навчив нас бути щасливими і дякую тобі за нас. Завжди тебе кохатиму, мій хлопчик. Назавжди твоя дівчинка, — завершила публікацію Анна Саламаха

Навіть з фото видно, що Орест Саламаха був хорошим батьком

Орест Саламаха з іграшковим домиком для дітей

Орест Саламаха загинув у ДТП — що відомо

Аварія сталась в неділю, 25 січня, близько 18:40 в Сокільниках на Львівщині. Орест Саламаха за кермом квадроцикла виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршруткою. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але він помер у лікарні.

Чин похорону народного депутата Ореста Саламахи відбувся у Сокільниках, де він жив із дружиною та дітьми. Поховали нардепа на Сокольницькому кладовищі. Попрощатися з колегою приїжджали голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, народний депутат від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк та народний депутат від "Слуги народу" Ростислав Тістик.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину та дітей загиблого нардепа Саламахи. Анна Саламаха залишилася з елітною нерухомістю.