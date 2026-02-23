У дружини скромніше: на якому авто їздить голова Ради Стефанчук і скільки воно коштує (фото)

Один із автомобілів сім’ї Стефанчука записаний на його дружину

Сім’я голови Верховної Ради України офіційно володіє двома автомобілями. Обидва були придбані ще до повномасштабного вторгнення.

"Телеграф" розповідає про те, на чому їздить Руслан Стефанчук. Так, згідно з офіційною декларацією, поданою головою ВР у 2025 році, у його розпорядженні є дві іномарки:

Mitsubishi Outlander 2018 року випуску, яку він придбав у 2019 році за 932 200 гривень. Варто зазначити, що зараз такий автомобіль можна придбати на вторинному ринку за ціною близько 15-20 тисяч доларів (~600-900 тисяч гривень).

Mitsubishi Outlander

Renault Captur 2015, придбаний у 2016 році за 538 630 гривень (записаний на дружину). Нині такий на вторинному ринку можна придбати приблизно за 10 тисяч доларів (430 тисяч гривень).

Renault Captur

Декларація Стефанчука. Скріншот "Телеграф"

