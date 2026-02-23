Весняне тепло огорне Львів вже скоро: коли чекати на різкі "плюси"

В Україну надходитиме тепле повітря атлантичного походження

До Львова йде весняне потепління. Вже за кілька днів в обласному центрі встановиться стабільна плюсова температура.

Про це свідчать прогнози погоди. Так, за даними сайту Meteofor, з 28 лютого у Львові стовпчики термометрів "повзуть" вгору і дійдуть до рівня -2+6 градусів. Поступово навіть нічні мінусові температури будуть йти, а денна температура продовжуватиме зростати. До 7 березня опадів не передбачається.

Такої думки дотримуються і синоптики сервісу Meteo.ua. Вони вважають, що з 1 по 10 березня температура повітря у Львові буде на рівні 0+12 градусів. Можливі опади у вигляді дрібного дощу.

Потепління в Україні

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" раніше повідомив, що Україну з 23 лютого прийде довгоочікуване потепління. Надходитиме тепле повітря атлантичного походження. Це призведе до зміни погодних умов: посилиться вітер, коливатиметься атмосферний тиск, очікуються опади.

На початку березня по всій країні очікується тепла погода. Але при цьому потепління призведе до активного танення снігу, що може спричинити підвищення рівня води в річках та підтоплення окремих низинних територій.

