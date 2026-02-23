Перші ознаки весни. Стало відомо, коли в Дніпрі буде комфортна погода (фото)

Розслаблятися поки не варто

Погода у Дніпрі найближчим часом покращиться. Зима поступово відступає, поступаючись місцем першому весняному теплу.

Синоптики сайту meteofor прогнозують поступове підвищення температури повітря по всій країні. Українці відчують подих весни, хоча нічні морози ще нагадуватимуть про зиму.

Погода у Дніпрі наприкінці лютого

Останній тиждень лютого та перші дні березня порадують стабільною та відносно комфортною температурою. Денні показники коливатимуться в межах +1…+2 градусів за Цельсієм. Наприкінці лютого очікується переважно хмарна погода з періодичними проясненнями, а вихідні (28 лютого та 1 березня) обіцяють бути сонячними.

Погода у Дніпрі

Проте варто бути пильними: попри денне тепло, ночі залишатимуться холодними. Температура у нічний час у цей період може опускатися до -5 градусів морозу. Зокрема, такі низькі показники очікуються у понеділок, 23 лютого, та в неділю, 1 березня.

Якою буде погода у березні

Перша декада березня продемонструє поступове потепління. Якщо на початку місяця вдень буде близько +1…+3 градусів, то ближче до середини березня стовпчики термометрів впевнено піднімуться до позначок +4…+6 градусів. У цей період погода буде мінливою: сонячні дні чергуватимуться з хмарністю та невеликими опадами у вигляді дощу зі снігом, зокрема 6, 7, 10 та 13 березня.

Справжнє весняне потепління прийде у другій половині березня. Починаючи з 16 березня, денна температура стабілізується на рівні +6…+7 градусів. Найважливішим показником стане те, що нічні морози нарешті відступлять: після 15 березня температура вночі встановиться на рівні 0…+3 градусів тепла. Березень завершуватиметься переважно хмарною погодою з проясненнями, готуючи природу до повноцінного розквіту.

Погода в Дніпрі у березні

