Привітання з 23 лютого можуть закінчитися судом. Що важливо знати українцям

Продаж і навіть репост зображень із символікою СРСР підпадає під статтю

В Україні 23 лютого святом не вважається вже понад 10 років, та досі є ті, хто його святкує. Та за продаж листівок "З 23 лютого" або навіть їхню публікацію в соцмережах може настати реальна відповідальність, якщо на них зображена заборонена символіка.

Якщо на листівках радянська символіка, червоні зірки у військовому контексті, герб СРСР або ж символіка Росії — це підпадає під заборону. Важливо, що йдеться і про онлайн-листівки та публікації в соцмережах. "Телеграф" зібрав, що треба знати.

Що каже закон

Закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки" прямо забороняє виготовлення, поширення та публічне використання такої символіки, зокрема й у вигляді сувенірної продукції. Відповідальність передбачена статтею 436-1 КК. За певних умов можна отримати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це стосується представників влади, ЗМІ чи організованих груп.

Чи були в Україні подібні справи

У 2016 році СБУ відкривала кримінальне провадження щодо листівок із "23 лютого", на яких були зображені радянська зірка, серп і молот та георгіївська стрічка. Провадження розпочали за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України — "Поширення комуністичної, нацистської символіки". Реалізацію продукції припинили.

За репост у Facebook зображення з комуністичною символікою вироком Черкаського районного суду від 30 січня 2023 року особу засудили до трьох років позбавлення волі (з іспитовим строком) за тією ж статтею. Апеляція залишила вирок без змін, а Верховний Суд підтвердив правомірність такого рішення, наголосивши, що сам факт умисного поширення забороненої символіки вже утворює склад злочину.

Зазначимо, що окремо слід враховувати контекст. Якщо зображення використовується в освітніх, наукових або музейних цілях — це інша ситуація.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні пропонують замінити свято 8 березня на День української жінки. Його пропонують святкувати 25 лютого — в день народження Лесі Українки.