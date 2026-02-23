Одарка і Грицик повертаються, а гніздо хитається? Що відомо зараз про найвідоміших лелек України

Поки гніздо в Леляках ще припорошене снігом, його господарі вже можуть долати сотні кілометрів дороги додому

Лелеки вже летять додому — вже зовсім скоро українці зможуть продовжити онлайн-спостереження за пригодами Грицика та Одарки. Найвідоміше лелече гніздо України побачити можна і зараз — поки воно в снігу.

Що потрібно знати:

Пара білих лелек за якими спостерігають науковці, гніздиться в селі Леляки на Полтавщині

До України лелеки зазвичай повертаються в березні

Гніздо розташоване в Національному природному парку "Пирятинський"

Вже за кілька тижнів розпочнеться міграція лелек в Україну. Лелеки дедалі частіше повертаються до своїх торішніх гнізд раніше, а частина птахів взагалі не відлітає далеко. Польські орнітологи вже фіксують, що місцеві лелеки вилетіли з Єгипту раніше, ніж зазвичай. В Україну лелеки мають почати повертатися в березні.

Зокрема торік, лелеки прилетіли до гнізда на початку другої декади березня. Одарка та Грицько або ж з 2025 року Грицик — пара білих лелек в селі Леляки на Полтавщині, які стали зірками реаліті-шоу завдяки цілодобовій YouTube-трансляції на каналі "Лелека Грицько".

Скріншот з камери відеоспостереження за гніздом Грицика та Одарки, 23.02.2026 р.,

Гніздо розташоване на території Національного природного парку "Пирятинський". За лелеками спостерігають науковці. Кілька років поспіль в гнізді жила пара лелек Одарка та Грицько, однак у 2025 році Грицько забарився із поверненням.

Одарка прийняла в гнізді молодого самця, якого за аналогією охрестили Грициком. Як пояснив науковець, який слідкує за лелеками Анатолій Подобайло, доцент кафедри екології та зоології КНУ ім. Шевченка у коментарі "Телеграфу" — це природна поведінка. "Вона дійсно не могла довго чекати свого постійного партнера, адже затримка з відкладенням яєць вплинула б на повноцінне фізичне дозрівання пташенят до відльоту у вирій", — каже науковець.

Попри зміну партнерів, у травні 2025 року Одарка та її новий обранець Грицик стали батьками. Та без драми не обійшлося, Грицик намагався викинути з гнізда молодше і найслабше пташеня. Та уважне спостереження не дало лелеці загинути — малечею вже ввечері опікувались фахівці. Назвали Катрусею.

Грицик та Одарка з першим яйцем/ Скріншот від 1 квітня 2025 року

Що відбувається у лелечому гнізді зараз

Перед можливим прильотом лелек українці почали переживати, що з гніздом, адже на стрімі здається, що воно хитається. Зазначимо, це не звичайне гніздо, а укріплене людьми спеціально для спостережень. Дослідниця Ірина Саражинська зазначила, що ані гніздо, ані стовп не хитаються, а спричиняє ефект вітер в Леляках.

На каналі також можна спостерігати за годівничкою для птахів. Там розгортається окреме, синиче та дятлове життя.

Раніше "Телеграф" розповідав, що лелеки — птахи не безпомічні, навіть пташенята здатні себе захистити. Гніздяться вони переважно на стовпах — це пояснюється певними особливостями польоту та побудови гнізда.