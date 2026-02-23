Зараз він підкорив не лише Україну, а й Європу: ви точно не впізнаєте співака на цьому дитячому фото
На дитячих фото ще немає його характерних відомих рис зовнішності
Усі ми родом із дитинства. Переглядаючи знімки зірок у ранньому віці, не всіх можна впізнати з першого разу. Хтось із самого дитинства мав характерні риси, які залишилися у дорослому віці, а хтось сильно змінився, тож за старими фото й не впізнати. До таких належить і наш герой — його дитяче фото не видає відомих рис, щоби можна було визначити з першого погляду, хто це.
"Телеграф" розповідає про одного з найпопулярніших українських артистів, якого просто не впізнати на архівному ще чорно-білому фото з дитинства.
Нині він один із найвідоміших артистів в Україні та кумир мільйонів. Більше того, він підкорив не лише рідну країну, а й усю Європу. Він розумний, харизматичний і, безперечно, талановитий, а ще скромний і іноді навіть сором’язливий.
Вгадайте, що то за зірка на дитячому фото?
Ну, звичайно! Це ж Андрій Данилко, якого в Україні та Європі знають також, як Вєрку Сердючку.
Андрій Данилко народився 2 жовтня 1973 року, зараз йому 52 роки. Він підкорив усіх своїм гумористичним талантом і образом Вєрки Сердючки — харизматичної провідниці з гострим язиком. Вважається, що "день народження" Сердючки — це 1 квітня 1991 року, коли Андрій Данилко вперше представив Вєрку на гуморині у Полтаві.
Через деякий час Сердючка почала ще й співати. Цей образ підкорив не лише українську естраду, а й закордонну. А в 2007 році Данилко вразив своїм виступом ще й усю Європу, виступивши на Євробаченні.
