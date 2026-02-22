Отримав менше колег? Скільки колишній глава Луцької ОВА заробив за 2025 рік

У Волинській ОВА розкрили оклад свого колишнього керівника

Оклад колишнього начальника Волинської обласної військової адміністрації Івана Рудницького за 2025 рік склав менше мільйона гривень. Таким чином він відстав від своїх деяких колег, наприклад, керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Про це свідчить офіційна відповідь Волинської ОВА на запит "Телеграфа".

У документі зазначено, що Рудницькому було нараховано оклад у сумі 850 797,1 грн, а після сплати податків чиновник отримав на руки 838 035,14 грн.

Також у відповіді йдеться, що ексглава ОВА не отримував матеріальної допомоги як за станом здоров’я, так і для розв'язання соціально-побутових проблем.

Проте в ОВА не повідомили, чи виплачувались чиновнику премії або компенсація відряджень, які можуть становити сотні тисяч гривень, чітко вказавши, що йдеться саме про оклад.

До слова, керівники обласних військових адміністрацій отримують й інші надбавки, а також оплату лікарняних з обласного бюджету.

Хто такий Іван Рудницький

12 січня 2026 року президент Володимир Зеленський звільнив Івана Рудницького з посади очільника Волинської ОВА за його заявою та призначив заступником голови Служби безпеки України.

Варто зазначити, що Рудницький – контррозвідник, офіцер СБУ із більш ніж 20-річним стажем. З 1 травня 2024 року обіймав посаду начальника управління СБУ у Волинській області, доки не був призначений очільником ОВА у листопаді 2024 року.

Нагадаємо, меру Луцька Ігорю Поліщуку протягом 2025 року було нараховано 225 987,86 гривні посадового окладу, а після вирахування податків було сплачено 174 010,65 гривні. У міській раді також повідомили про те, що йому не надавалась матеріальна допомога, але промовчали про інші можливі виплати. Реалістичніша картина з’явиться навесні, після подання декларацій.