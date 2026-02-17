Президент США заговорив про переговори

Президент США Дональд Трамп закликав Україну якомога швидше сісти за стіл переговорів з Росією. Білий дім хоче, щоб війна закінчилась щонайшвидше.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту Air Force One. Користувачі у мережі вже відреагували на цей заклик.

"[У Женеві] будуть великі переговори. Україні краще швидко сісти за стіл переговорів. Це все, що я вам кажу. Ми зараз у такому становищі, що хочемо, щоб вони прийшли", — наголосив Трамп.

Додамо, що переговори в Женеві стартують 17 лютого, заплановано щонайменше дві зустрічі делегацій України, США та Росії. Протягом двох днів — 17 та 18 лютого, сторони працюватимуть над безпековими та гуманітарними питаннями. Відомо, що до складу української делегації входить Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов (начальник Генштабу ЗСУ), Давид Арахамія (глава фракції "Слуга народу"), Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Користувачі в мережі наголошували, що заклик Трампа виглядає досить незрозумілим, адже Україна і так сидить за столом переговорів. Ба більше делегації вже збираються в Женеві, тому чимало людей порадили президенту США "випити пігулку". Люди в мережі писали:

Українці закликають — дід випий пігулок.

Розумні думки.. Трамп не знає що це таке.

Щось діду знову погано.

Знову винна Україна, їй та її народу хочуть як найкраще, а вона носом крутить. Україна з самого початку за столом переговорів, те, що дуду перед довиборами в Конгрес хочеться мати козир у вигляді "закінчення війни будь-як" то вже таке.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні очікують від переговорів в Женеві та що кажуть про участь помічника російського лідера Володимира Мединського.