Морози ще триматимуться: коли у Києві потеплішає

Весна прийде завчасно

Киянам варто готуватися до справжніх температурних "гойдалок". Днями столицю накриє хвиля сильного холоду, проте він може стати останнім перед різким стрибком температури.

Скільки триватиме холодна погода, а також коли очікувати на потепління, спрогнозували у "Мета.Погода". Детальніше про погоду написав "Телеграф".

Погода у Києві

У четвер та п'ятницю, 19–20 лютого, денна температура триматиметься на позначці близько -4°C, проте вночі стовпчики термометрів стрімко опустяться до -13°C на фоні хмарної погоди з рідкими проясненнями.

Субота, 21 лютого, обіцяє стати одним із найсуворіших днів цього періоду: при денних -4°C у нічний час вдарить лютий мороз до -17°C.

Вже у неділю, 22 лютого, характер погоди почне змінюватися — вдень повітря прогріється до 0°C, хоча ніч усе ще залишатиметься досить холодною з морозом до -12°C.

Погода у Києві 19-22 лютого

Лютий поступиться весні

Після 22 лютого зима почне стрімко здавати позиції. Вже з 23 лютого нічні морози відступлять, а вдень встановиться стабільний "плюс". Кінець лютого пройде під знаком відлиги: від +1°C до +6°C вдень.

Справжній сюрприз чекає на киян на початку березня. Перший місяць весни розпочнеться з температур, які більше притаманні середині квітня.

Вже 2 березня синоптики прогнозують +11°C вдень, а 3 березня повітря прогріється до +16°C. Пік аномального тепла припаде на 4 березня, коли стовпчики термометрів покажуть вражаючі +19°C.

Погода у Києві у березні

