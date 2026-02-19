Рус

Морози ще триматимуться: коли у Києві потеплішає

Марина Іщенко
Погода у Києві Новина оновлена 19 лютого 2026, 10:53
Весна прийде завчасно

Киянам варто готуватися до справжніх температурних "гойдалок". Днями столицю накриє хвиля сильного холоду, проте він може стати останнім перед різким стрибком температури.

Скільки триватиме холодна погода, а також коли очікувати на потепління, спрогнозували у "Мета.Погода". Детальніше про погоду написав "Телеграф".

Погода у Києві

У четвер та п'ятницю, 19–20 лютого, денна температура триматиметься на позначці близько -4°C, проте вночі стовпчики термометрів стрімко опустяться до -13°C на фоні хмарної погоди з рідкими проясненнями.

Субота, 21 лютого, обіцяє стати одним із найсуворіших днів цього періоду: при денних -4°C у нічний час вдарить лютий мороз до -17°C.

Вже у неділю, 22 лютого, характер погоди почне змінюватися — вдень повітря прогріється до 0°C, хоча ніч усе ще залишатиметься досить холодною з морозом до -12°C.

Лютий поступиться весні

Після 22 лютого зима почне стрімко здавати позиції. Вже з 23 лютого нічні морози відступлять, а вдень встановиться стабільний "плюс". Кінець лютого пройде під знаком відлиги: від +1°C до +6°C вдень.

Справжній сюрприз чекає на киян на початку березня. Перший місяць весни розпочнеться з температур, які більше притаманні середині квітня.

Вже 2 березня синоптики прогнозують +11°C вдень, а 3 березня повітря прогріється до +16°C. Пік аномального тепла припаде на 4 березня, коли стовпчики термометрів покажуть вражаючі +19°C.

Погода у Києві у березні

