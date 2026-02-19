Мінус майже 30%: популярні дитячі солодощі подешевшали в "АТБ"

Економія залежить від виду продукту — "Телеграф" порахував знижку для кожного акційного товару

Приємна новина для солодкоїжок, які люблять десерти "Марійка" — в "АТБ" стартувала тижнева акція на сирочки від цієї торгівельної марки. Загалом знижка становить 28%. Для кожного з видів економія різна.

У лінійці є десерти з кульками та печивом — вони коштують дорожче за класичний варіант, але теж продаються зі знижкою. Найдешевший варіант — десерт сирковий "Марійка" зі смаком ванілі, 5% жиру, вагою 130 г — 21,9 грн (попередня ціна 30,8 грн, економія — 8,9 грн), свідчать фото користувачки "Тредсу" galya_kasur_atb.

Десерт сирковий "Марійка" зі смаком ванілі/ Фото: galya_kasur_atb

Скільки можна заощадити на десерті "Марійка" в АТБ:

Десерт "Марійка" зі смаком ванілі, 5% жиру, вагою 150 г — 24,7 грн (попередня ціна 34,4 грн). Економія — 9,7 грн.

(попередня ціна 34,4 грн). Економія — 9,7 грн. Десерт "Марійка" какао, 5% жиру, вагою 150 г — 24,7 грн (попередня ціна 34,4 грн). Економія — 9,7 грн.

(попередня ціна 34,4 грн). Економія — 9,7 грн. Десерт сирковий "Марійка" зі злаковими кульками, 5% жиру, 140 г + 15 г — 32,7 грн (було 45,50 грн). Економія — 12,8 грн.

(було 45,50 грн). Економія — 12,8 грн. Десерт сирковий "Марійка" ваніль та топінг печиво, 5% жиру, 140 г + 15 г — 32,7 грн (було 45,50 грн). Економія — 12,8 грн.

Десерт сирковий "Марійка" какао/ Фото: galya_kasur_atb

Десерт сирковий "Марійка" ваніль та топінг печиво/ Фото: galya_kasur_atb

