Маски геть? Чи закриті обличчя працівників ТЦК — це порушення закону

Лубинець виступив у ВР

Співробітники ТЦК немає права закривати свої обличчя масками під час виконання службових обов’язків. Носіння масок порушує закон.

Про це повідомляє депутат Олексій Гончаренко, посилаючись на виступ уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Той, виступаючи на засіданні ТСК (Тимчасова спеціальна комісія), пояснив, що співробітники ТЦК не мають права діяти без розпізнавальних знаків.

"ТЦК часто діють без розпізнавальних знаків, а ще закривають обличчя, це порушення", — цитує Лубінця Гончаренко.

Також Лубінець додав, що у 2025 році органи досудового розслідування внесли 34 відомості про вчинення працівниками ТЦК дій, які мають ознаки кримінальних правопорушень.

