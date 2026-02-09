В Раді назвали три кроки для "виправлення ситуації з ТЦК"

Лубинець виступив у Раді

В Україні фіксуються дії ТЦК, які мають ознаки кримінальних правопорушень. Однак є кроки для виправлення ситуації.

Про це повідомляє депутат Олексій Гончаренко, посилаючись на виступ уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. За словами народного обранця, від уповноваженого прозвучали такі пропозиції для "виправлення ситуації з ТЦК":

"1. Цифровізувати перевірку.

2. Змінити кадровий підхід. Забезпечити комлектування працівниками, які мають підготовку та професійні якості для контактування з цивільними.

3. Дотримуватись стандартів людської гідності та прав людини. Не обмежувати свободу пересування на території ТЦК та СП. Щоб у громадян був доступ до отримання правової допомоги, спілкування з рідними та близькими. Є випадки, коли внаслідок, що забирають телефони, елементарно не знають родичі, де знаходиться їх член родини", — пише Гончаренко, посилаючись на слова Лубінця.

