Понад мільйон на руки. Скільки отримував голова Чернівецької ОВА у 2025 році (документ)

Колишній губернатор заплатив понад 332 тисячі гривень податків

Ексголова Чернівецької ОДА/ОВА Руслан Запаранюк за 2025 рік отримав понад мільйон гривень зарплати. Нарахована сума — 1 446 766,94 грн, та після утримання податків та зборів вона стала меншою — 1 114 010,51 грн.

Як відповіли на запит "Телеграфу" у Чернівецькій ОДА/ОВА, найбільший посадовий оклад Запаранюк отримував з квітня по червень. Посадові оклади протягом 2025 року:

у січні-березні – 98 757,00 грн

у квітні-червні – 108 689,00 грн

у липні-грудні – 105 570,00 грн.

Відомо також, що ексголова області не отримував матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань та оздоровлення.

Відповідь на запит "Телеграф" про зарплату голови ОДА в 2025 році

8 січня указом президента України Руслана Запаранюка звільнили з посади. Його наступником став Руслан Осипенко. Запаранюк пробув на посаді три роки.

Руслан Запаранюк

Руслан Запаранюк народився на Буковині, отримав освіту за спеціальностями "фізик, викладач" та"економіст з обліку та аудиту". Працював в фінансових організаціях, зокрема керував обласним "Ощадбанком". З 11 липня 2022 очолив Чернівецьку ОДА/ОВА. З квітня 2023 очолює обласний осередок партії "Слуга народу". Гучними скандалами не запам'ятався, але славився закритістю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що голова Закарпатської ОВА/ОДА Мирослав Білецький отримав зарплати ще менше ніж Запаранюк за 2025 рік. Його зарплата після вирахування податків не дотягнула і до мільйона.