"Любов - це …" Українці наклепали смішних мемів про 14 лютого

Не забули згадати й п'ятницю 13

Українці не могли оминути День усіх закоханих та не зробити кілька тематичних мемів. До слова, навіть експрезидент Петро Порошенко повеселив мережу.

"Телеграф" зібрав найсмішніші меми про 14 лютого. Однією з найголовніших тем було те, що багатьох це свято засмучує.

Адже не усі мають пару чи бодай можливість провести День Святого Валентина з коханим. Проте українці знайшли й кілька приводів засмутитись з іншої причини, до прикладу через те, що у 1992 в цей день Україна установила дипломатичні відносини з Росією.

Меми про 14 лютого

Меми про 14 лютого та росіян

Також було чимало фото "Любов це …". Деякі були про те, "Любов — це разом пережити Путіна (голову Росії — ред.). Але виділився в цих милих картинках Порошенко, адже він опублікував фото з дружиною та підписом "Любов — це коли мирного рішення не буде". Однак на знімку подружжя збирало гриби.

Меми про 14 лютого

Пост Порошенка про 14 лютого

Меми про 14 лютого та п'ятницю 13

Чимало українців жартувало про те, що плани на 14 лютого відрізняються від інших вихідних тільки тим, що можна замовити вечерю на двох, а з'їсти одному. Були й смішні картинки, які відтворювали настрій людей на День закоханих.

Плани на 14 лютого

Настрій на 14 лютого

Меми про 14 лютого

Також не оминули меми й тему подарунків, де "найкращим" виявися бутерброд з сердечком з майонезу, так би мовити, від чистого серця та з любов'ю.

