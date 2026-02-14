Чи нападе шакал на людину? Експерт розвіяв головний міф, але попередив про реальну загрозу

Чутки про напади шакалів на людей перебільшені, але є стан, коли тварина стає небезпечною

Шакали в останні роки все частіше з'являються поблизу українських сіл та можуть загрожувати домашнім тваринам. Якщо раніше вони були поширені на півдні та сході, то тепер помічають шакалів і на Прикарпатті, і в центрі України. І хоча прямої загрози людині вони не несуть, в деяких випадках можуть завдати суттєвих клопотів.

Що потрібно знати:

Шакали розширили ареал

Найбільша небезпека для людини — хворий на сказ шакал

У селах можуть нападати на домашню птицю та молодняк худоби

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів співзасновник Нижньодністровського національного природного парку, начальник науково-дослідного відділу ННПП, кандидат біологічних наук Микола Роженко. Він наголосив, чутки про напади шакалів на людей значно перебільшені. Та є стан, коли цих тварин краще уникати.

Єдина небезпека від шакалів — це коли він буде хворий на сказ. Тоді його поведінка стає неадекватною абсолютно: він кидається на домашніх тварин, може кинутися на людину. От в цей момент він є дуже небезпечним. Микола Роженко, кандидат біологічних наук

Шакали небезпечні для худоби

Одночасно з цим, шакали можуть наробити проблем у домашньому господарстві в селі. Вони нападають на домашню птицю, і навіть на тварин. Зокрема, так відбувається у Білгород-Дністровському районі. "У весняний період вони становлять небезпеку для малечі: від корів, овець, свиней. На корів вони не нападуть, а на телят, які їм "по зубах" — можуть. Я бачив візуально, як вони напали на диких свиней, на поросят", — каже експерт.

Шакалячі хвороби несуть загрозу

Окрім сказу, шакали часто хворіють на коросту. Можуть заразити нею домашніх тварин. За даними Львівського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, короста від домашніх тварин може передаватися людям.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після руйнації Каховської ГЕС шакали сильно розплодились. Війна також сприяла збільшенню їхньої кількості.