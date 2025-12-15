"Ще одна спецоперація Росії": нардеп розкрив правду про "бусифікацію" в Україні

Кремль скористався мовчанням української влади

Більшість роликів про так звану "бусифікацію" є частиною російської інформаційної спецоперації. Україна сама дала Москві можливість зірвати мобілізацію через відсутність комунікації з суспільством. Багато відео створили штучно або змонтували, а слово "бусифікація" спеціально придумали для негативного забарвлення.

Що треба знати:

Росія запустила технологічну спецоперацію проти України

Відео поширювали боти з фейкових акаунтів

Слово "бусифікація" придумали спеціально для негативного впливу

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Голос", голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Детальніше читайте у матеріалі: "Telegram поводиться з Україною, як гопник: Юрчишин про скандальні відео з ТЦК, гроші на телемарафон і трюк Ахметова".

Депутат пояснив, що держава самоусунулась від процесу мобілізації та не роз'яснювала суспільству правила залучення людей до ЗСУ. Це дало Росії можливість вкинути свої меседжі.

Те ж слово "бусифікація". Це конкретно створений "вірус", який чітко і одразу дає емоційне забарвлення. Під це тиражувалася величезна кількість роликів. Частина з них мала хоча б якесь підґрунтя, а більшість, в принципі, були створені штучно чи змонтовані, каже нардеп.

Юрчишин зазначив, що навіть коли журналісти розвінчували фейки, це все одно підживлювало інформаційну спецоперацію Росії. У людей складалось враження: якщо виправдовуються, значить щось не так.

На початку війни в Україні панувала ідея, що конфлікт швидко завершиться і масової мобілізації не потрібно. Коли у 2023 році прозвучала цифра про необхідність залучити близько 500 тисяч військовослужбовців, президент це спростовував. Зараз стало зрозуміло, що цифри були обґрунтовані.

Влада не вирішувала проблеми зловживань з боку окремих посадовців та не комунікувала з людьми. Це дало Росії можливість грати першим номером у інформаційному просторі.

Ярослав Юрчишин

Нардеп повідомив, що українські спецслужби проводили дослідження роликів. Він не назвав точних пропорцій, але підтвердив: велика кількість відео є маніпуляціями. Інформація з'являлась на невідомих або щойно створених акаунтах і дуже швидко поширювалась ботами та фейковими профілями. Потім підключались живі люди.

Показовим прикладом депутат назвав поширення матеріалу про загибель військовослужбовця у Львові. Під публікацією з'явилась величезна кількість єхидних смайликів. Аналіз показав, що їх залишали боти з В'єтнаму.

Юрчишин зазначив, що наша неготовність приймати складні рішення була використана Росією для технологічно пропрацьованої спецоперації. Він також додав, що навіть міжнародні партнери почали запитувати про доцільність допомоги зброєю, коли в Україні бракує людей. Це теж результат російської інформаційної кампанії.

