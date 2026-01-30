Запрошення Путіна до Києва, "бусифікація" та ЗАЕС. Про що Зеленський говорив із журналістами

Глава держави готовий зустрітися з Путіним, але не в Москві, можна у Києві

Президент України Володимир Зеленський зробив низку заяв про актуальні для України питання. Глава держави говорив про хід мирних переговорів, нестачу ракет для ППО, завдання для нового міністра оборони.

Про це Зеленський заявив в ході спілкування з журналістами. "Телеграф" зібрав основні заяви президента.

Про "енергетичне" перемир'я з Росією

Зеленський заявив, що прямого діалогу та прямих домовленостей щодо припинення ударів проти енергообʼєктів між Україною та РФ не було.

Якщо Росія не б’є по нашій енергетиці, генеруючій або будь-якій, – ми не будемо бити по їхній енергетиці. Я думаю, це відповідь, на яку розраховував медіатор перемовин, а саме Сполучені Штати Америки, — сказав він

Про необхідність розібратися з "бусифікацією"

Зеленський назвав завдання, які поставив новопризначеному міністру оборони Михайлу Федорову. Йдеться про закриття неба та посилення ППО, вирішення питання "бусифікації" та контрактна армія.

Номер один — закриття неба. Закриття неба важливе в будь-якому випадку, не залежно від того, як буде розвиватися ситуація (мирні перемовини — ред.). Пункт номер два: розібратися з питанням "бусифікації". Пункт номер три: просив заступника керівника ОПУ Палісу разом з Федоровим поставити крапку в невирішених питаннях щодо контрактної армії, всіх форматів контрактів, яких вже розроблено дуже багато, контракти повинні реально працювати, — сказав Зеленський

Про зустріч із Путіним

За словами президента, він готовий до особистих переговорів з главою Росії Володимиром Путіним. Проте у Москві така зустріч неможлива. Це те ж саме, якби Путін мав приїхати до Києва. Також Зеленський виключає, що місцем зустрічі президентів може стати Білорусь.

Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться, звісно. Але якщо хтось не хоче зустрічатись, але не може собі дозволити сказати про це прямо з якоїсь причини, то тоді звучать ці запрошення в Москву, — сказав президент

Про нову зустріч України та РФ

Я не знаю, коли буде наступна зустріч. Повинна була бути в неділю. Домовились, що зустріч буде в Абу-Дабі. І для нас дуже потрібно, щоб всі були на зустрічі, з ким домовлялись, тому що всі очікують фідбек. Але може бути змінена дата або місце. Тому що, на наш погляд, щось відбувається в ситуації з Америкою та Іраном. І ці речі, напевно, можуть повпливати на дату Володимир Зеленський

Про 20 пунктів мирного плану США

За словами глави держави, в американському плані з 20 пунктів Україна не погоджується з двома. Решту Київ підтримує, каже Зеленський.

Про дефіцит ракет для ППО

Уявіть собі: я знаю, що летить балістика проти нашої енергетики. Знаю, що стоїть Patriot. І знаю, що не буде світла, бо немає ракет для захисту. Я в такій ситуації знаходжусь. І домовляюсь про PAC-3, які приходять через день після того, як нам роблять майже блекаут, — сказав Зеленський

Для довідки: PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) — це найсучасніша модифікація американського зенітного ракетного комплексу Patriot. Вона призначена для перехоплення балістичних ракет та крилатих ракет, а також літаків.

Про Донбас та ЗАЕС

Зеленський наголосив, що Україна не готова до компромісів, які ведуть до порушення територіальної цілісності. Київ наполягає на зупиненні бойових дій по лінії фронту.

Ми не віддамо росіянам Донбас та ЗАЕС без бою. Найменш проблемний варіант – це формула "стоїмо, де стоїмо". Такі складні питання вирішуються на рівні лідерів, — сказав глава держави

За його словами, наразі рішення щодо територій немає. США пропонують компромісне рішення — створення вільної економічної зони, "але питання контролю має бути справедливим — Україна контролює контрольовані території".