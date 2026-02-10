Мобресурсу недостатньо. Нардеп пояснив, чи реально позбутися "бусифікації" в Україні

Важливо шукати шляхи заохочення людей до захисту держави

Так звана "бусифікація" – це один з інструментів для поповнення армії. В умовах війни Україна не може уникнути силової мобілізації, вона триватиме й надалі.

Що треба знати:

Мобілізаційного ресурсу в Україні лишилося на півтора року

Уникнути бусифікації неможливо, адже частина людей не виконують закон

Необхідно шукати способи заохочувати до мобілізації

Про це та не лише в інтерв'ю "Телеграфу" розповів нардеп від "Слуги народу", член парламентського комітету з нацбезпеки і оборони Руслан Горбенко: "Від "бусифікації" суспільство нікуди не дінеться": нардеп про зміни в бронюванні, арешт рахунків і захисників ухилянтів в Раді

Руслан Горбенко

Варто зазначити, що наприкінці січня президент України Володимир Зеленський заявив, що поставив новопризначеному міністру оборони Михайлу Федорову низку завдань. Одне з них — розібратися з "бусифікацією".

За словами Горбенка, якщо взяти статистику, яку надає омбудсмен Дмитро Лубінець, то дійсно, приблизно 2-3% — це "бусифікація" з порушеннями. Решта – на законному праві, військові (а всі, хто служить в ТЦК це, по-перше, військові, ветерани) виконують закон.

Якщо знову ж таки взяти звернення до омбудсмена, то 97% в принципі не подобається те, що військові роблять по закону. Тому, скоріше, у когось немає бажання захищати Батьківщину, хтось боїться. Причину кожен може для себе знайти. Але не зроблена системна державна політика щодо підготовки і продовження мобілізації. І єдиного прохання-наказу до пана Федорова від президента Зеленського, відверто кажучи, чи буде достатньо? Руслан Горбенко

Відтак, впевнений нардеп, Україна не може уникнути "бусифікації". Адже коли людина порушує закон (зокрема порядок військового обліку) і її зупиняє поліція, її затримують.

А в який автотранспортний засіб тебе посадять, щоб супроводити до військової частини, ТЦК чи управління Нацполіції, точно вже немає різниці. Тому точно треба збирати фахівців і я думаю, що Михайло Федоров зможе запропонувати експертну думку президенту Зеленському по системному вирішенню проблематики мобілізації. В тому числі, і по заохочуванню до мобілізації, — резюмував Горбенко

Нагадаємо, заступник командира Третього армійського корпусу Дмитро Кухарчук сказав "Телеграфу", що наразі в українському суспільстві немає чіткого розуміння чому та навіщо треба воювати, що й створює чимало проблем з ТЦК. Цей фактор впливає й на "бусифікацію", яку чимало людей засуджують.