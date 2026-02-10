Мобресурсу недостатньо. Нардеп пояснив, чи реально позбутися "бусифікації" в Україні
Важливо шукати шляхи заохочення людей до захисту держави
Так звана "бусифікація" – це один з інструментів для поповнення армії. В умовах війни Україна не може уникнути силової мобілізації, вона триватиме й надалі.
Що треба знати:
- Мобілізаційного ресурсу в Україні лишилося на півтора року
- Уникнути бусифікації неможливо, адже частина людей не виконують закон
- Необхідно шукати способи заохочувати до мобілізації
Про це та не лише в інтерв'ю "Телеграфу" розповів нардеп від "Слуги народу", член парламентського комітету з нацбезпеки і оборони Руслан Горбенко: "Від "бусифікації" суспільство нікуди не дінеться": нардеп про зміни в бронюванні, арешт рахунків і захисників ухилянтів в Раді
Варто зазначити, що наприкінці січня президент України Володимир Зеленський заявив, що поставив новопризначеному міністру оборони Михайлу Федорову низку завдань. Одне з них — розібратися з "бусифікацією".
За словами Горбенка, якщо взяти статистику, яку надає омбудсмен Дмитро Лубінець, то дійсно, приблизно 2-3% — це "бусифікація" з порушеннями. Решта – на законному праві, військові (а всі, хто служить в ТЦК це, по-перше, військові, ветерани) виконують закон.
Якщо знову ж таки взяти звернення до омбудсмена, то 97% в принципі не подобається те, що військові роблять по закону. Тому, скоріше, у когось немає бажання захищати Батьківщину, хтось боїться. Причину кожен може для себе знайти. Але не зроблена системна державна політика щодо підготовки і продовження мобілізації. І єдиного прохання-наказу до пана Федорова від президента Зеленського, відверто кажучи, чи буде достатньо?
Відтак, впевнений нардеп, Україна не може уникнути "бусифікації". Адже коли людина порушує закон (зокрема порядок військового обліку) і її зупиняє поліція, її затримують.
А в який автотранспортний засіб тебе посадять, щоб супроводити до військової частини, ТЦК чи управління Нацполіції, точно вже немає різниці. Тому точно треба збирати фахівців і я думаю, що Михайло Федоров зможе запропонувати експертну думку президенту Зеленському по системному вирішенню проблематики мобілізації. В тому числі, і по заохочуванню до мобілізації, — резюмував Горбенко
Нагадаємо, заступник командира Третього армійського корпусу Дмитро Кухарчук сказав "Телеграфу", що наразі в українському суспільстві немає чіткого розуміння чому та навіщо треба воювати, що й створює чимало проблем з ТЦК. Цей фактор впливає й на "бусифікацію", яку чимало людей засуджують.