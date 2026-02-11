Без червоних сердечок: ідеї практичних і прикольних подарунків чоловікові на 14 лютого

Ідеї подарунків для нього, які не припадатимуть пилом

День всіх закоханих — це не лише про романтичні листівки і банальні набори "для нього". Якщо ви справді хочете здивувати свого чоловіка, оберіть щось персоналізоване — із гумором і цікавими деталями. Знайди такі варіанти можна навіть без великих витрат.

Чоловік цінують не тільки прикольні, але й функціональні речі. Тому "Телеграф" зібрав для вас не банальні, але корисні ідеї подарунків.

Що подарувати чоловікові на 14 лютого

AeroPress чи компактна кавова система

Для кавоманів ручний пристрій для заварювання кави може означати набагато більше емоцій, ніж чергова футболка. Подібний пристрій дозволяє варити улюблений напійвдома чи в подорожі й не перевантажує бюджет. Такий презент може стати щоденним ритуалом.

Чоловік насолоджується кавою. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Кишеньковий інструмент

Портативний мультитул або кишеньковий набір — чудова ідея для тих, хто цінує корисні речі. Маленький інструмент може виручити в побуті або під час поїздок, і при цьому не потребує великих витрат.

Водонепроникна Bluetooth-колонка

Якщо ваш чоловік любить музику під час побутових справ чи на вулиці, компактна колонка або водонепроникний динамік — несподівано корисний і нестандартний подарунок. Це не "ще один гаджет", а щось, що може зробити повсякденні моменти приємнішими.

Нішевий догляд для бороди або шкіри

Замість звичайного набору з супермаркету — знайдіть український локальний бренд із нестандартними ароматами. Чоловіки рідко купують собі щось цікаве самі. Такий подарунок виглядатиме стильно й продумано, без банальності.

Набір для гострих експериментів

Якщо він любить гостру їжу — подаруйте дегустаційний набір соусів із різними рівнями гостроти або навіть "челендж-формат". Це кумедно, нестандартно й точно запам’ятається. До того ж такий подарунок виглядає небанально порівняно з класичними солодощами.

Набір гострих соусів. Фото: РОЗЕТКА

Книга із вузької теми

Не бестселер із полиці супермаркету, а щось дуже конкретне. Наприклад, історія певної моделі авто, тактика шахів, урбаністика, військова аналітика чи кулінарія стейків. Такий вибір показує, що ви знаєте його інтереси, але важливо не прогадати.

