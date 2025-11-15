"Величезна загроза": Ніцой пояснила, чому для Путіна важлива російська мова в Україні

На перервах російською говорять 82% учнів київських шкіл

Для Росії важливо затвердити в Україні російську мову. Всю брехню про свою "цивілізацію" Москва побудувала на українській культурі та історії, кравши їх.

Що треба знати:

Для Путіна найважливіше утвердити в Україні російську мову, адже мова — це світогляд

Активне вживання російської в Україні становить величезну загрозу, впевнена Лариса Ніцой

Коли люди розмовляють мовою іншого народу, то починають дивитися на світ через його призму

Про це в бліцінтерв'ю "Телеграфу" відповіла мовознавиця, дитяча письменниця Лариса Ніцой: Залужного назвуть бандитом? Ніцой про плівки НАБУ, російську мову в школах та тривожні тенденції

Князі не їхні, а наші. До XVIII століття у них не було літератури. Давня барокова література – українська, а вони її вкрали. Вони не прийшли до нас по наші фабрики, заводи, дороги, ліси, річки і моря. У них є це все своє. Чого у них немає, так це їхньої історії. Вони її не побудували, вкрали нашу, а ми забираємо її назад. І забираємо тому, що заговорили своєю мовою, — пояснила мовознавиця

На перервах 82% столичних школярів розмовляють російською

Днями Держслужба якості освіти оприлюднила дослідження, яке наробило багато галасу в ЗМІ та соцмережах. Згідно з результатами дослідження, близько 66% столичних школярів на уроках не спілкуються українською мовою. На перервах російською говорять 82% учнів. Ніцой впевнена, що це становить велику загрозу для України.

Це жахлива ситуація і величезна загроза для України. Для Путіна, Московії, найважливіше – утвердити в Україні свою мову, адже мова це світогляд. Наприклад, німецький мовознавець Лео Вайсгербер каже, що громадяни, які відмовляються від своєї мови і починають розмовляти мовою іншого народу, вони втрачають приналежність до свого етносу і набувають ознак етносу, мовою якого вони розмовляють, Лариса Ніцой

Лариса Ніцой

Вона додала, що за словами американських мовознавців, кожна нація закладає у свою мову власний світогляд. Тому, коли ми починаємо розмовляти мовою іншого народу, то починаємо дивитися на світ через його призму.

Наш відомий мовознавець Олександр Потебня казав про те, що мова впливає на психоемоційний стан людини. Якою мовою вона розмовляє, так вона і поводиться. Ця різниця дуже відчувається, якщо ми порівняємо нашу та їхню лайку. Наша лайка: "нехай тобі піря в горлі поросте", "а щоб тебе підняло і гепнуло", і вже дуже погана лайка "г*вняна людина". Тобто коли вчинки людини порівнюються з поганим продуктом відходів, — зазначила Ніцой

Натомість російські матюки, нагадала вона, побудовані на статевих органах, сексуальних збоченнях, зґвалтуванні. Російська лайка часто згадує матір.

От обов'язково треба щось зробити з чиєюсь мамою в катастрофічний спосіб. Ви уявляєте собі психоемоційний стан нації, яка творить таку мову? А ми її переймаємо, — наголосила мовознавиця

