"Це пряма загроза державі" – В’ятрович про законопроєкт, який може русифікувати Україну

Ухвалення закону дозволить російській мові витісняти українську

Народний депутат від "Європейської Солідарності" та історик Володимир В’ятрович висловив серйозну стурбованість через новий законопроєкт, який Державна служба з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) розіслала на погодження до відомств.

За його словами, документ грубо порушує Конституцію України та рішення Конституційного суду і може серйозно послабити позиції української мови як державної.

"Я сподіваюся, що цей законопроєкт не ухвалять, – зазначив В’ятрович у розмові з "Телеграфом". – Він серйозно загрожує функціонуванню української мови. Я робитиму все від мене залежне, щоб пояснити це колегам у парламенті та запобігти підтримці такої ініціативи".

Що змінює законопроєкт?

Якщо закон буде ухвалено, він дозволить застосування мов національних меншин, включно з російською, у таких сферах:

надання послуг громадянам,

проведення спортивних змагань,

наукові публікації та конференції,

офіційні звернення представників влади.

Особливо небезпечним В’ятрович вважає, що законопроєкт розширює ці норми не лише на окремі населені пункти, а на цілі адміністративні райони, навіть там, де представників меншин фактично немає. Це, на його думку, суттєво звужує функціонування української мови як державної.

Водночас варто зауважити, що законопроєкт не стосується музики чи аудіовізуального продукту.

"В Україні заборонений російський медіаконтент, тому питання російськомовної творчості тут не розглядається", — пояснює нардеп.

Кому це потрібно?

Фактичним автором документа є Державна служба з етнополітики та свободи совісті, а окремо В’ятрович критикує дії віцепрем’єра з питань євроінтеграції Тараса Качки, який зняв з розгляду урядовий законопроєкт щодо ратифікації Європейської хартії про міноритарні мови, з якого мала бути вилучена російська мова.

Нагадаємо, що Качка також заявив, що проєкт закону було передано на узгодження з Угорщиною.

"Парламент і законодавчі інститути мають працювати з українськими експертами та політиками, а не за кордоном, особливо з режимом Орбана, який займає проросійську позицію", — каже Вʼятрович.

Мовна ситуація у Верховній Раді

"Поки що інформація про цей законопроєкт лише з’явилася у публічному просторі, – каже В’ятрович. – Попередні спроби звузити українську мову під прикриттям євроінтеграції не пройшли, і вдалося ухвалити абсолютно нормальний, європейський закон про національні меншини. Сподіваюся, цього разу також вдасться зупинити такі дивні спроби".

Він пояснює, що такі ініціативи не поодинокі. На його думку, це частина ширшої політики, яка може сприяти повторній русифікації країни.

На уточнення, якою мовою депутати спілкуються між собою, В’ятрович зазначив: "Офіційно всі виступають українською, але в неофіційному спілкуванні, на жаль, переважає російська. Найбільше російськомовних депутатів — серед колишньої "ОПЗЖ". Плівки НАБУ також показали, наскільки русифікованим є політичний клас".