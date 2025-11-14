"Ми почали грати на балалайках": що чекає українців у майбутньому через російську мову
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Наразі українців об'єднує ненависть до Росії, але це може змінитись
Російська мова в Україні руйнує зв'язок українців з їх етнічною ідентичністю, культурою. Наразі ця проблема стоїть досить гостро, але її слід розв'язати.
Про це "Телеграфу" розповіла мовознавиця, дитяча письменниця Лариса Ніцой у матеріалі "Залужного назвуть бандитом? Ніцой про плівки НАБУ, російську мову в школах та тривожні тенденції".
Що треба знати:
- Чимало українці продовжують говорити російською мовою навіть під час агресії Росії
- Після закінчення війни це може мати великі наслідки для держави
- Українцям вже зараз треба думати про майбутнє
За словами Ніцой, російська мова катастрофічно впливає на націю. Адже вона руйнує зв'язок з українським етносом, пращурами, культурою, історією.
"Діти у нас розмовляють російською мовою, це для України катастрофа", — каже мовознавиця.
Експертка додає, що українцям слід думати не тільки про те, що зараз, а й про майбутнє. Адже коли закінчиться війна і частина населення продовжить спілкуватись російською, то мовний розподіл також існуватиме. Наразі українців об'єднує ненависть до Росії, Володимира Путіна, але це на тлі війни. Коли ж обстріли вщухнуть і запанує мир, звісно не одразу, але поступово ненависть вщухатиме і російські погляди, наративи знову прослизатимуть в Україну.
Таким чином вже за кілька десятків років Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі" для українців буде бандитом, так само й ексголовком Валерій Залужний. Для росіян ці люди зараз бандити, каже мовознавиця.
"Маячня? Такого не може бути? Але ж так вже було 100 років тому, коли прийшли більшовики і нав'язали нам свою мову. Ми почали грати на їхніх балалайках, носити їхні кокошники, називати вулиці іменами їхніх вбивць. Ось що нас чекає в майбутньому через те, що діти сьогодні розмовляють російською мовою. Нам нема тоді що робити в окопах! Це повна поразка", — резюмує Ніцой.
Раніше "Телеграф" розповідав, який зв'язок є між економікою та мовою. Їх вплив вже підтвердили історичні приклади інших європейських країн.