"Ми почали грати на балалайках": що чекає українців у майбутньому через російську мову

Тетяна Крутякова
Війна в Україні Новина оновлена 14 листопада 2025, 22:41
Війна в Україні. Фото Колаж, "Телеграф"

Наразі українців об'єднує ненависть до Росії, але це може змінитись

Російська мова в Україні руйнує зв'язок українців з їх етнічною ідентичністю, культурою. Наразі ця проблема стоїть досить гостро, але її слід розв'язати.

Про це "Телеграфу" розповіла мовознавиця, дитяча письменниця Лариса Ніцой у матеріалі "Залужного назвуть бандитом? Ніцой про плівки НАБУ, російську мову в школах та тривожні тенденції".

Що треба знати:

  • Чимало українці продовжують говорити російською мовою навіть під час агресії Росії
  • Після закінчення війни це може мати великі наслідки для держави
  • Українцям вже зараз треба думати про майбутнє

За словами Ніцой, російська мова катастрофічно впливає на націю. Адже вона руйнує зв'язок з українським етносом, пращурами, культурою, історією.

"Діти у нас розмовляють російською мовою, це для України катастрофа", — каже мовознавиця.

Експертка додає, що українцям слід думати не тільки про те, що зараз, а й про майбутнє. Адже коли закінчиться війна і частина населення продовжить спілкуватись російською, то мовний розподіл також існуватиме. Наразі українців об'єднує ненависть до Росії, Володимира Путіна, але це на тлі війни. Коли ж обстріли вщухнуть і запанує мир, звісно не одразу, але поступово ненависть вщухатиме і російські погляди, наративи знову прослизатимуть в Україну.

Таким чином вже за кілька десятків років Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі" для українців буде бандитом, так само й ексголовком Валерій Залужний. Для росіян ці люди зараз бандити, каже мовознавиця.

"Маячня? Такого не може бути? Але ж так вже було 100 років тому, коли прийшли більшовики і нав'язали нам свою мову. Ми почали грати на їхніх балалайках, носити їхні кокошники, називати вулиці іменами їхніх вбивць. Ось що нас чекає в майбутньому через те, що діти сьогодні розмовляють російською мовою. Нам нема тоді що робити в окопах! Це повна поразка", — резюмує Ніцой.

Раніше "Телеграф" розповідав, який зв'язок є між економікою та мовою. Їх вплив вже підтвердили історичні приклади інших європейських країн.

