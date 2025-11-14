"Ми почали грати на балалайках": що чекає українців у майбутньому через російську мову

Наразі українців об'єднує ненависть до Росії, але це може змінитись

Російська мова в Україні руйнує зв'язок українців з їх етнічною ідентичністю, культурою. Наразі ця проблема стоїть досить гостро, але її слід розв'язати.

Про це "Телеграфу" розповіла мовознавиця, дитяча письменниця Лариса Ніцой у матеріалі "Залужного назвуть бандитом? Ніцой про плівки НАБУ, російську мову в школах та тривожні тенденції".

Що треба знати:

Чимало українці продовжують говорити російською мовою навіть під час агресії Росії

Після закінчення війни це може мати великі наслідки для держави

Українцям вже зараз треба думати про майбутнє

За словами Ніцой, російська мова катастрофічно впливає на націю. Адже вона руйнує зв'язок з українським етносом, пращурами, культурою, історією.

"Діти у нас розмовляють російською мовою, це для України катастрофа", — каже мовознавиця.

Експертка додає, що українцям слід думати не тільки про те, що зараз, а й про майбутнє. Адже коли закінчиться війна і частина населення продовжить спілкуватись російською, то мовний розподіл також існуватиме. Наразі українців об'єднує ненависть до Росії, Володимира Путіна, але це на тлі війни. Коли ж обстріли вщухнуть і запанує мир, звісно не одразу, але поступово ненависть вщухатиме і російські погляди, наративи знову прослизатимуть в Україну.

Таким чином вже за кілька десятків років Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі" для українців буде бандитом, так само й ексголовком Валерій Залужний. Для росіян ці люди зараз бандити, каже мовознавиця.

"Маячня? Такого не може бути? Але ж так вже було 100 років тому, коли прийшли більшовики і нав'язали нам свою мову. Ми почали грати на їхніх балалайках, носити їхні кокошники, називати вулиці іменами їхніх вбивць. Ось що нас чекає в майбутньому через те, що діти сьогодні розмовляють російською мовою. Нам нема тоді що робити в окопах! Це повна поразка", — резюмує Ніцой.

Раніше "Телеграф" розповідав, який зв'язок є між економікою та мовою. Їх вплив вже підтвердили історичні приклади інших європейських країн.