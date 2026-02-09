Посивів і відпустив бороду: у мережі обговорюють постарівшого хореографа Костянтина Томільченка (фото)
Хореограф викликав бурхливе обговорення через свою зовнішність
У суботу, 7 лютого, в Україні відбувся Національний відбір на Євробачення 2026, у якому перемогла співачка Leléka. Після нього у мережі почали обговорювати, як змінився відомий хореограф Костянтин Томільченко, який був одним із членів журі конкурсу.
Користувачка Крістіна Михайлюк опублікувала в Threads фотоколаж із Томільченком, на якому показала його в молодості і зараз. Вона жартівливо запитала: "Скільки я спала?", натякаючи на те, що хореограф сильно постарів.
У коментарях розпочалося бурхливе обговорення зовнішності хореографа, який у 2005 році був постановником номера гурту "Гринджоли" для Євробачення-2005 і сам виступав разом із колективом на сцені. До речі, цю фотографію також опублікували під постом Михайлюк.
Ось що писали українці у коментарях:
- У мене просто надія, що в нього погана генетика і він швидко постарів, а ми і досі молоді. Але на танцях йому було, мабуть, років 40, то зараз під 60.
- Йому 49 років.
- Як вам не соромно. Божечки, як можна сміятись над віковими змінами людини? Ми всі постаріємо, і ви, шановна, не виключення.
- Я перед Нацвідбором включила усі виступи України на Євробаченні. І потім друзям кажу: це ж Костянтин, він танцював в номері "Ґриджол".
- Я думав це Дурнєв постарів.
- Людина просто за собою не слідкує, як на мене, в нього навіть борідка не підрівняна. Можна було б пофарбувати. Ну таке щось, як дід 65+ виглядає.
- Справедливості заради, у 2022-му майже всі посивіли.
- Читаєш коментарі і розумієш, чому більшість відомих людей молодяться. У нашій країні заборонено старіти. Сивина це відразу старість, а не прийняття себе.
- Та ні в якому разі, просто в шоці, як швидко летить час.
