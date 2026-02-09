Посивів і відпустив бороду: у мережі обговорюють постарівшого хореографа Костянтина Томільченка (фото)

Хореограф викликав бурхливе обговорення через свою зовнішність

У суботу, 7 лютого, в Україні відбувся Національний відбір на Євробачення 2026, у якому перемогла співачка Leléka. Після нього у мережі почали обговорювати, як змінився відомий хореограф Костянтин Томільченко, який був одним із членів журі конкурсу.

Користувачка Крістіна Михайлюк опублікувала в Threads фотоколаж із Томільченком, на якому показала його в молодості і зараз. Вона жартівливо запитала: "Скільки я спала?", натякаючи на те, що хореограф сильно постарів.

У мережі обговорюють, як змінився Томільченко. Фото: скріншот із Threads

У коментарях розпочалося бурхливе обговорення зовнішності хореографа, який у 2005 році був постановником номера гурту "Гринджоли" для Євробачення-2005 і сам виступав разом із колективом на сцені. До речі, цю фотографію також опублікували під постом Михайлюк.

Томільченко зліва від соліста на сцені Євробачення 2005. Фото: скріншот із Threads

Ось що писали українці у коментарях:

У мене просто надія, що в нього погана генетика і він швидко постарів, а ми і досі молоді. Але на танцях йому було, мабуть, років 40, то зараз під 60.

Йому 49 років.

Як вам не соромно. Божечки, як можна сміятись над віковими змінами людини? Ми всі постаріємо, і ви, шановна, не виключення.

Я перед Нацвідбором включила усі виступи України на Євробаченні. І потім друзям кажу: це ж Костянтин, він танцював в номері "Ґриджол".

Я думав це Дурнєв постарів.

Людина просто за собою не слідкує, як на мене, в нього навіть борідка не підрівняна. Можна було б пофарбувати. Ну таке щось, як дід 65+ виглядає.

Справедливості заради, у 2022-му майже всі посивіли.

Читаєш коментарі і розумієш, чому більшість відомих людей молодяться. У нашій країні заборонено старіти. Сивина це відразу старість, а не прийняття себе.

Та ні в якому разі, просто в шоці, як швидко летить час.

Коментарі під постом про Томільченка. Фото: скріншот із Threads

