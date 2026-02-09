В СРСР його намагались зорати, але не вдалось: від німецької колонії на Львівщині лишився тільки цей цвинтар (фото)

Церкву та будинки знищили, а кладовище над урвищем уціліло

Неподалік туристичного селища Меденичі просто посеред поля над урвищем можна наткнутися на закинуте німецьке кладовище. Ще сто років тому тут була жвава німецька колонія Угартсберґ. На 1921 рік тут жили 206 мешканців.

Колонія припинила існувати в 1940 році, коли її мешканців депортували до Третього Рейху. Місцевість перейменували на Випучки (Wypuczki), через особливості рельєфу. Як тільки останні німці поїхали — поселення спалила УПА, а радянська влада територію колонії просто переорала та засадила картоплею, зруйнувавши церкву та рештки будівель, збереглися лише залишки дороги та частина кладовища. Існувала колонія з кінця XVIII, про це свідчать відновлені дані з німецьких реєстрів.

Церква (кірха) і школа колонії Угартсберґ/ rdzs.org

Угартсберґ на карті/ rdzs.org

Цвинтар колонії Угартсберґ знаходився на краю урвища, тому його не переорали, побоялись за трактор. Проте раніше тут був ще й курган з написом 1914, адже тут велись бої. В радянські часи його зрівняли з землею.

Залишки німецького цвинтаря біля села Меденичі на Львівщині/ rdzs.org

До цвинтаря не ведуть дороги/ rdzs.org

На самому кладовищі надгробків небагато, збереглась статуя Ісуса. Як свідчать фото rdzs, написи на збережених надгробках читаються добре. За майже двісті років історії тут було більше поховань, проте частину розорали.

Статуя Христа - найбільший збережений об'єкт/ rdzs.org

Напис на надгробку читається і досі/ rdzs.org

В 1993 році нащадки колоністів приїздили в Україну та привели кладовище до ладу, однак за ним ніхто не слідкував і зараз воно наче виринає з трави. Дістатись сюди не просто — від найближчої ґрунтовки маже кілометр пішки.

