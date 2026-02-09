У місті, з якого Росія регулярно б'є по Україні, є українська вулиця (карта)

Довжина вулиці майже півтора кілометра

У різних куточках світу є топоніми, присвячені Україні, зазвичай на знак дружби та підтримки між народами. Існування вулиць, присвячених Україні у Росії, яка намагається знищити нас, сприймається, як вершина цинізму.

А тим часом на території країни-агресора є чимало українських топонімів. У Воронежі, наприклад, є вулиця Українська. Інформації, коли та чому її так назвали, у мережі не знайшлося. Проте можна припустити, що вона з'явилася в радянські часи, в період демонстрації "дружби народів".

Українська вулиця знаходиться у Залізничному районі Воронежа. Її довжина вулиці становить 1 453 метри, на вулиці 115 будинків. До слова, вулиця Українська існує і в інших російських містах. Вона є, наприклад, в Орлі, Ростові на Дону, Уфі тощо.

Росія часто атакує Україну ракетами саме з Воронежа

Російський Воронеж розташований поблизу України. До найближчого кордону з Україною (Харківська або Луганська області) приблизно 250–300 кілометрів. Росія використовує це для атак — часто саме звідти фіксується небезпека пусків балістичних ракет "Іскандер" та застосування комплексів С-300/С-400.

В Україні є свій Вороніж

Цікаво, що в Україні є селище Вороніж. Його розташовано у Шосткинському районі Сумської області. Попри схоже звучання, назва селища не має відношення до російського Воронежа.

Про виникнення назви є кілька гіпотез. Найімовірніша — селище було засноване людиною за ім'ям "Воронег". Однак за народною версією, потерпаючи від голоду через напади жорстоких татар, які грабували й вбивали, люди їли воронів. Звідси й пішла назва — "Вороніж".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у самому серці Росії є Український бульвар. Це — вулиця в районі Дорогомілово Західного адміністративного округу міста Москви. Він проходить від Великої Дорогомилівської вулиці до набережної Тараса Шевченка.