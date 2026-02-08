Сотні тисяч на місяць: скільки заробили Артюх та Григоров на посаді голови Сумської області

В ОВА розкрили інформацію про оклад керівників

У Сумській обласній військовій адміністрації у 2025 році змінився начальник. Тому з січня до квітня ОВА керував Володимир Артюх, а з квітня – Олег Григоров. І хоча вони не просили матеріальної допомоги, як в.о. мера Артем Кобзар, обидва чиновники разом обійшлися бюджету в суму, що перевищує 1 млн 600 тисяч грн.

Про це "Телеграф" дізнався із офіційної відповіді адміністрації на запит видання.

У документі зазначається, що Володимиру Артюху за час його роботи минулого року було нараховано посадовий оклад у сумі понад 520 тисяч (521 426, 30 грн), а після вирахування податків він отримав близько 400 тисяч (401 498, 25 грн).

Володимир Артюх

Чинному голові Сумської області Олегу Григорову було нараховано посадовий оклад за період з квітня по грудень 2025 року понад 1 млн 100 тисяч (1 105 413,60 грн). А "чистими" йому виплатили понад 850 тисяч (851 168,47 грн).

Олег Григоров

У повідомленні вказано, що обидва чиновники не отримували у 2025 році матеріальну допомогу на оздоровлення та розв'язання соціально-побутових проблем. Однак у відповіді нічого не йдеться про оплату відряджень, яка часто становить сотні тисяч.

Також немає інформації про надбавку, яку мають усі глави прифронтових військових адміністрацій. У Запорізькій ОВА її називають компенсацією за роботу в умовах режимних обмежень – начальник адміністрації Іван Федоров за рік отримав її у сумі понад 230 тисяч грн.

Очільникові Харківської ОВА Олегу Синєгубову було нараховано понад 240 тисяч грн за доступ до державної таємниці, що, мабуть, є тією ж самою доплатою.