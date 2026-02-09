Гуляй і заробляй: українець вигадав роботу мрії поблизу з домом

Побутові клопоти сусідів стали основою для нетипового стартапу, на якому можна заробити

Знайти роботу з гідною оплатою стає дедалі складніше в наш час. Тому українці змушені ставати справжніми майстрами креативу, щоб прогодувати себе.

Яскравим прикладом такої винахідливості стало оголошення від чоловіка на ім'я Іван, яке нещодавно помітили на дошці оголошень в одному з житлових масивів. Допис опублікували у мережі Тредс.

Він вирішив заробляти на тому, що більшість людей намагається відкласти на потім — на винесенні сміття. Свою послугу він оцінив у 50 гривень. При цьому автор оголошення виявив неабияку чуйність: для пенсіонерів діє спеціальна ціна — всього 20 гривень.

Як на таку ініціативу відреагували люди

Допис із цим оголошенням швидко зібрав сотні коментарів. Поки одні сміються, інші вже готові підписувати з Іваном "контракт" на постійній основі.

Багато хто зазначив, що через постійну зайнятість на роботі просто не встигає вчасно виносити пакети, тому з радістю делегували б це сусіду за такі гроші.

Користувачі підмітили, що найуспішніша справа завжди будується на бажанні клієнта трохи полінуватися. Мовляв, це ідеальний варіант для тих, хто не хоче виходити на мороз чи дощ.

Деякі жартівники почали порівнювати вартість послуги з курсом валют та радити чоловіку не зупинятися на одному під’їзді, а розширювати "франшизу" на весь район.

