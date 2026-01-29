Чому зграї українських дронів не летять на Москву? Луценко детально пояснив

Минулоріч атаки українських дронів спричинили авіаколапс у Росії

Україна масово не атакує Москву та Санкт-Петербург з кількох причин. Навколо цих міст з’явилися кільця ППО, РЕБ та ракетних систем, які щодня випускає Росія.

Крім того, ймовірно ЗСУ не отримують таких наказів. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів колишній нардеп, а нині військовий Ігор Луценко.

Що треба знати:

Москва та Санкт-Петербург захищені щільними кільцями ППО та РЕБ

Українським підрозділам бракує єдиної координації та системності

Сили оборони України не отримують наказів на масовані атаки дронами по столиці РФ

За його словами, до Москви, а тим більшеі до Санкт-Петербургу, складно дістатися. Росіяни обклали ці міста кільцями ППО, РЕБ, ракетних систем. Туди стягнули багато "Торів" та "Панцирів".

"Крім того, вони ж постійно це все виробляють і оновлюють. Припустимо, дуже умовно, вони щодня роблять "Панцир", кожні два дні "Тор". У них з самого початку були ці системи, і зараз вони їх намагаються адаптувати до дронової війни", – розповів Луценко.

Він додав, що в деяких місцях росіяни зробили суцільне радарне поле. На свіжих супутникових знімках можна побачити, що для ракетних систем, які охороняють Ново-Огарьово, де розташована резиденція Путіна, та Москву, зроблені спеціальні насипи.

Ігор Луценко

"Ми в Україні страшенно страждаємо від "Шахедів", але я не бачив, щоб хтось у нас робив спеціальні насипи для того, щоб туди заїжджала мобільна вогнева група чи інші засоби", – пояснив екснардеп.

В Росії працює єдиний центр, який відповідальний за те, щоб уражати всю Україну. Водночас в Україні працюють десятки підрозділів, які намагається координувати єдиний гіпотетичний центр у Генштабі, але ж СБУ та ГУР не обов'язково беруть участь в цій координації.

"І в такій системі працювати приманками, якими є, наприклад, "Гербери" (а це "сміттєвий" дрон в квадраті), немає зацікавленості у окремого підрозділу, який веде персональну війну з Путіним", – розповів військовий.

Він пояснив, що якщо підрозділ навіть надішле якусь кількість приманок в Росію, влаштувавши колапс в аеропорті, наврядчи він отримає за це якісь Є-бали (система бонусів, які нараховуються за знищення техніки та живої сили армії РФ).

"Тобто немає жодного сенсу працювати так системно, як працюють росіяни, для окремого українського невеличкого підрозділу. А у нас всі підрозділи такі – невеличкі", – сказав Луценко.

На його думку, для закриття всіх російських аеропортів треба працювати системно, за наказом, наприклад Зеленського. Це можна зробити – треба кожні декілька годин запускати якісь засоби. Росіяни ж не знають, що там летить, буде паніка.

У липні 2025 року у Шереметьєво почали видавати воду та матраци через колапс, спричинений українськими дронами

"Команди такої, я так розумію, не надходило. Ми вражаємо нафтопереробку, стратегічні підприємства і це чудово. Але можна було б працювати набагато краще", – резюмував колишній народний депутат.

Він також сказав, що Росія не має безлімітного людського ресурсу, а її здатність підтримувати нинішні темпи війни обмежена як демографічно, так і фінансово. Саме тому кількість контрактників помітно знизилася.