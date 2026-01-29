Чому зграї українських дронів не летять на Москву? Луценко детально пояснив
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Минулоріч атаки українських дронів спричинили авіаколапс у Росії
Україна масово не атакує Москву та Санкт-Петербург з кількох причин. Навколо цих міст з’явилися кільця ППО, РЕБ та ракетних систем, які щодня випускає Росія.
Крім того, ймовірно ЗСУ не отримують таких наказів. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів колишній нардеп, а нині військовий Ігор Луценко.
Детальніше читайте у матеріалі "Росія точно надірветься, якщо ми зробимо це: Ігор Луценко про терміни закінчення війни і страшну зброю ворога"
Що треба знати:
- Москва та Санкт-Петербург захищені щільними кільцями ППО та РЕБ
- Українським підрозділам бракує єдиної координації та системності
- Сили оборони України не отримують наказів на масовані атаки дронами по столиці РФ
За його словами, до Москви, а тим більшеі до Санкт-Петербургу, складно дістатися. Росіяни обклали ці міста кільцями ППО, РЕБ, ракетних систем. Туди стягнули багато "Торів" та "Панцирів".
"Крім того, вони ж постійно це все виробляють і оновлюють. Припустимо, дуже умовно, вони щодня роблять "Панцир", кожні два дні "Тор". У них з самого початку були ці системи, і зараз вони їх намагаються адаптувати до дронової війни", – розповів Луценко.
Він додав, що в деяких місцях росіяни зробили суцільне радарне поле. На свіжих супутникових знімках можна побачити, що для ракетних систем, які охороняють Ново-Огарьово, де розташована резиденція Путіна, та Москву, зроблені спеціальні насипи.
"Ми в Україні страшенно страждаємо від "Шахедів", але я не бачив, щоб хтось у нас робив спеціальні насипи для того, щоб туди заїжджала мобільна вогнева група чи інші засоби", – пояснив екснардеп.
В Росії працює єдиний центр, який відповідальний за те, щоб уражати всю Україну. Водночас в Україні працюють десятки підрозділів, які намагається координувати єдиний гіпотетичний центр у Генштабі, але ж СБУ та ГУР не обов'язково беруть участь в цій координації.
"І в такій системі працювати приманками, якими є, наприклад, "Гербери" (а це "сміттєвий" дрон в квадраті), немає зацікавленості у окремого підрозділу, який веде персональну війну з Путіним", – розповів військовий.
Він пояснив, що якщо підрозділ навіть надішле якусь кількість приманок в Росію, влаштувавши колапс в аеропорті, наврядчи він отримає за це якісь Є-бали (система бонусів, які нараховуються за знищення техніки та живої сили армії РФ).
"Тобто немає жодного сенсу працювати так системно, як працюють росіяни, для окремого українського невеличкого підрозділу. А у нас всі підрозділи такі – невеличкі", – сказав Луценко.
На його думку, для закриття всіх російських аеропортів треба працювати системно, за наказом, наприклад Зеленського. Це можна зробити – треба кожні декілька годин запускати якісь засоби. Росіяни ж не знають, що там летить, буде паніка.
"Команди такої, я так розумію, не надходило. Ми вражаємо нафтопереробку, стратегічні підприємства і це чудово. Але можна було б працювати набагато краще", – резюмував колишній народний депутат.
Він також сказав, що Росія не має безлімітного людського ресурсу, а її здатність підтримувати нинішні темпи війни обмежена як демографічно, так і фінансово. Саме тому кількість контрактників помітно знизилася.