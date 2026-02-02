Швидкість Starlink в Україні обмежили: як це пов’язано із російськими дронами

Ілон Маск активно включився у вирішення проблеми

У суботу, 24 січня, ударними дронами типу "шахед" було завдано удару поблизу Кропивницького. За попередніми даними, під час атаки застосовувалася система супутникового зв’язку Starlink.

"Телеграф" опитав експерта з авіації та представника української компанії, яка працює у сфері РЕБ Анатолія Храпчинського про те, чи спрацюють введені обмеження та якими можуть бути їхні наслідки.

Що таке Starlink

Starlink — це глобальна супутникова мережа інтернету від компанії SpaceX, яку заснував Ілон Маск. Система створена для забезпечення швидкого і стабільного зв’язку там, де немає оптоволокна, мобільного покриття або кабельного інтернету — у сільській місцевості, горах, у морі чи в зоні бойових дій. На початок 2026 року на орбіті працює понад 7000 супутників, і їхня кількість продовжує зростати.

Система працює так: тисячі супутників на низькій орбіті постійно рухаються над Землею. Користувач підключається через плоску фазовану антену — відому тарілку Dishy, яка автоматично наводиться на оптимальний супутник без ручних налаштувань. Зв’язок відбувається в Ku- та Ka-діапазонах, а передача сигналу до супутника і назад займає лише кілька мілісекунд.

Який вигляд має термінал Starlink

Ключова технологія — лазерні міжсупутникові з’єднання. Дані можуть передаватися між супутниками напряму, без негайного спуску на Землю, доки не досягнуть апарата над наземною станцією Starlink. Уже звідти трафік потрапляє у звичайний інтернет через оптоволоконні канали.

На практиці це виглядає так: користувач в умовному віддаленому селі надсилає запит, тарілка передає його на супутник, далі сигнал "стрибками" проходить через кілька апаратів і виходить на наземну станцію в іншій країні. Загальна затримка — близько 25-40 мілісекунд, що майже не відрізняється від якісного мобільного зв’язку або оптоволокна.

Які загрози несе використання Starlink росіянами

Використання дронів з терміналами супутникового зв’язку російською армією суттєво підвищує небезпеку ударів по території України, насамперед по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Головна загроза полягає у стійкості такого зв’язку. Дрони зі Starlink значно складніше "глушити" стандартними засобами радіоелектронної боротьби, оскільки супутниковий канал менш вразливий до перешкод.

Оператор може керувати безпілотником на відстані сотень кілометрів, одночасно отримуючи відео, координати та телеметрію в режимі реального часу. Це дозволяє ворогу коригувати маршрут і точніше наводити дрон на ціль уже під час атаки.

Російський безпілотник

Ще один критичний фактор – радіус дії. Безпілотники зі Starlink мають значно більшу дальність, ніж дрони, керовані через радіоканал або кабель, і фактично не обмежені лінією прямої видимості. Надшвидке з’єднання дає змогу управляти такими апаратами безпосередньо з території Росії, що робить удари не лише дальнішими, а й точнішими.

Хоча Росія й має ракети та БПЛА великої дальності, вони значно дорожчі, більші за розмірами та легші для виявлення й знищення. Натомість простіший дрон із терміналом Starlink Mini вартістю приблизно 250-500 доларів може бути не менш ефективним, ніж апарати, що коштують десятки тисяч доларів.

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов раніше зазначав, що російський дрон, оснащений Starlink, потенційно здатний долати відстань до 500 кілометрів.

Що зробила влада і SpaceX

Міністерство оборони та компанія SpaceX оперативно відреагували на інформацію про використання Starlink російськими безпілотниками. За словами українських посадовців, перші технічні кроки вже дали швидкий результат.

Михайло Федоров повідомив, що після появи російських дронів зі зв’язком Starlink над українськими містами команда Міноборони протягом кількох годин зв’язалася зі SpaceX та запропонувала варіанти розв'язання проблеми. У своєму дописі він подякував президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та Ілон Маску за швидку реакцію.

"Україна спільно зі Starlink уже здійснили перші кроки, які дали швидкий результат у боротьбі з російськими дронами", — написав Федоров, наголосивши, що західні технології мають захищати цивільне населення, а не використовуватися для терору.

Пост Михайла Федорова у Х

Окремо він анонсував наступний етап — запровадження системи, яка дозволить працювати на території України лише авторизованим терміналам Starlink. Процес реєстрації, запевнив міністр, буде простим і швидким.

Ілон Маск, який раніше публікував недвозначні заяви щодо України, публічно відреагував на заяви української сторони, зазначивши, що вжиті заходи зупинили несанкціоноване використання Starlink Росією. "Схоже, що кроки, яких ми вжили, спрацювали. Повідомте, якщо потрібно зробити ще більше", — написав Маск у відповідь Федорову.

Пости Ілона Маска та Михайла Федорова у Х

У наступному дописі Федоров подякував Маску за підтримку та наголосив на практичному результаті співпраці. "Завдяки першим крокам, зробленим останніми днями, жоден українець не загинув від російських дронів із використанням Starlink — і це безцінно", — зазначив він, додавши, що робота з командою SpaceX над подальшими рішеннями триває.

Як проходитиме верифікація

Український уряд ухвалив постанову про запровадження так званого "білого списку" для терміналів супутникового інтернету Starlink. Найближчим часом в Україні зможуть працювати лише перевірені та зареєстровані пристрої, тоді як усі інші буде відключено.

Рішення стало прямою реакцією на використання Starlink російською стороною, зокрема для керування ударними безпілотниками.

"Єдине технічне рішення для протидії — запровадження "білого списку" й авторизація всіх терміналів. З ініціативи українського уряду ми втілюємо його у взаємодії зі SpaceX", — пояснив міністр оборони.

Посада міністра оборони про Starlink в Україні

Федоров уточнив, що для цивільних користувачів процес реєстрації буде максимально простим. Зокрема, власники терміналів зможуть безплатно зареєструвати Starlink через Центри надання адміністративних послуг. Бізнесу запропонують окремий алгоритм верифікації — онлайн через портал "Дія".

Для військових передбачено окремий порядок. Як зазначив міністр, звертатися до ЦНАПів їм не потрібно, оскільки для Сил оборони вже працює захищений канал через систему DELTA. Водночас військовим не доведеться ставити власні термінали на баланс підрозділів або передавати дані облікових записів — пристрої необхідно лише зареєструвати, щоб уникнути блокування.

Чи допоможе це військовим

Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії виробника засобів РЕБ, в коментарі "Телеграфу" наголошує, що головна дія вже була зроблена – є певні обмеження, які він поки не може розкривати, але які суттєво вплинули на спроможності росіян.

Інформацію про це повідомив і радник міністра оборони Сергій Бескрестнов. У своєму Telegram-каналі він написав:

"Я не можу публічно озвучувати все, що вже зроблено, робиться і буде зроблено, але всі ці дії спрямовані на одну мету: Захист жителів нашої країни (як військових, так і цивільних) і наших об'єктів інфраструктури від загрози з боку ударних БПЛА противника".

Сергій "Флеш"/Facebook-сторінка

Також він наголосив, що поточні рішення є тимчасовими та екстреними та будуть замінені глобальним, продуманим рішенням, "на яке нам знадобиться час". Тим часом у соцмережах з’явилися деталі ймовірних технічних кроків з боку SpaceX. За цими даними, компанія обмежила роботу терміналів Starlink за швидкістю руху – до 70-90 км/год, аби унеможливити їх використання на швидкісних безпілотниках.

Повідомляється, що у разі перевищення цього порогу зв’язок через Starlink автоматично блокується або призупиняється. Наразі такі обмеження, за наявною інформацією, діють універсально та стосуються як російських, так і українських БПЛА

Повідомлення, яке бачать користувачі Starlink при підвищенні швидкості

"Це вже впливає на їхні можливості використовувати Starlink. А от "білий список" – це вже додатковий інструмент, який допоможе, наприклад, там умовно використовувати наші Starlink`и без обмежень", – пояснює Анатолій Храпчинський.

При цьому, він зазначає, що у внутрішніх чатах вже є повна інструкція, яка говорить про заборону використання чужих терміналів.

"Лише особиста подача. І тоді це буде контроль за, умовно кажучи, за тим, щоб точно не просочилося нічого ворожого. Знов-таки, тут суттєво обмежується, тому що вони ж сотнями, тисячами їх реєструють", – говорить Храпчинський.

Подібні заходи він вважає необхідними. Ба більше, наголошує, що подібні дії варто впровадити із SIM-картами.

Зрозуміло, що воно незручно під час війни, коли у тебе вже там купа сигналізації, машина на SIM-карті і все інше. Але питання в тому, що навіть не знаєш, де які SIM-карти стоять, наприклад. Але, в будь-якому випадку, така верифікація потрібна, тому що це є інструментом забезпечення безпеки наших спроможностей Анатолій Храпчинський

Анатолій Храпчинський/Facebook-сторінка

При цьому Анатолій Храпчинський звертає увагу на те, що це – превентивні дії.

"Нам в будь-якому випадку треба навчитися перехоплювати повітряне цілі за рахунок кінетичного знищення, тільки не засобом радіоелектронної боротьби єдиним", – підсумовує експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що росіяни продовжують активно завдавати ударів не лише по енергетичних об’єктах, а й по залізничній інфраструктурі. Така тактика спрямована на руйнування транспортних зв’язків та посилення психологічного тиску на українське населення.