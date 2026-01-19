Путін чекає свого ходу: Портников про те, що вплине на переговори США, України та РФ

Обидва фактори можуть зіграти на користь Росії

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі мають зустрітись президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп. Ця зустріч та розмова щодо майбутнього Україні відбуватиметься на тлі кількох факторів.

Що потрібно знати:

Ключове питання — чи зустрінуться представники США з Кремлем до чи після Давоса

Загострення відносин США і Європи (зокрема через Гренландію) може вплинути на позицію Трампа

Путін намагатиметься використати трансатлантичні суперечності у своїх інтересах

Про ці фактори розповів журналіст Віталій Портников. Він наголосив, що домовитись президенти можуть або щодо участі США в повоєнному відновленні України, або щодо гарантій безпеки. Щодо самого закінчення війни потрібно домовлятися із президентом РФ. Зокрема для цього на поточному тижні до Росії знову завітають представники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Чому важлива черговість візитів до Києва та Москви

На думку Портникова, ключовим є те, в якій послідовності відбудуться контакти американських представників з Києвом і Москвою.

Якщо Віткофф і Кушнер зустрінуться із Путіним до зустрічі Трампа і Зеленського, тоді може повторитися ситуація, яку ми вже неодноразово спостерігали, коли перед українсько-американськими перемовинами російський президент починає розповідати своїм американським співрозмовникам про власну миролюбність та конструктивність. І це дається взнаки на підсумках домовленості між Сполученими Штатами та Україною. Віталій Портников, журналіст

Водночас, якщо візит американських представників до Москви відбудеться після зустрічі Трампа і Зеленського в Давосі, ситуація може скластися інакше. Портников наголосив — Путін в такому випадку буде в невигідній позиції.

Це буде означати, що представники Сполучених Штатів будуть інформувати президента Російської Федерації щодо спільних домовленостей, щодо спільної позиції Сполучених Штатів та України. А російському президенту доведеться щось вигадувати для подальшого затягування часу, потрібного його для продовження російсько-української війни, а також профілактики можливих нових американських санкцій проти Російської Федерації. Віталій Портников, журналіст

Як конфлікт США і Європи може змінити переговорну позицію Трампа

Окремо на діалог можуть вплинути загострення відносин між США та Європою, зокрема навколо теми Гренландії. "У європейських країнах прекрасно розуміють, що Сполучені Штати на чолі із Трампом дуже близькі до перетинання червоної лінії, після якої практично буде поставлено крапку на історії євроатлантичної солідарності, а можливо і на історії самого блока НАТО. Навіть досвідчені дипломати не зможуть впоратися із викликами в разі, якщо Сполучені Штати порушать суверенітет королівства Данія у силовий спосіб в ситуації, коли саме Америка мала бути гарантом безпеки", — наголосив журналіст.

На його думку, ці суперечності можуть ускладнити діалог і вплинути на позицію Трампа під час переговорів з Україною, адже "може виникнути ситуація, коли Трамп буде ставити питання, чому він має займатися європейськими безпековими проблемами в ситуації, коли європейці не хочуть почути його занепокоєності щодо Гренландії".

Портников наголосив — це загострення Путін використовуватиме на свою користь, і Україна може опинитися в ситуації, коли потрібно буде визначитися, кого підтримати в питанні Гренландії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в питанні завершення війни в Україні в 2026 році дипломати бачать два сценарії розвитку подій. Росія тим часом витрачає на війну колосальні ресурси.