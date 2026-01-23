На захист Києва від "Шахедів" виділили 200 млн грн. Чому цього виявилося недостатньо

Експерт пояснив, в чому проблема програми

Понад 200 мільйонів гривень на проєкт "Чисте небо" виділили на Київщині. За планом він передбачав захист столиці українськими дронами-перехоплювачами. Ідея навіть працювала, проте такого фінансування — вкрай недостатньо.

Про це "Телеграфу" розповів керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук", ветеран ЗСУ Віктор Таран. "Один дрон-перехоплювач коштує в середньому 130-150 тисяч гривень. Тепер візьміть 200 мільйонів, поділіть на цю цифру, подивіться, скільки було дронів-перехоплювачів закуплено", — одразу каже про головну проблему військовий.

За його словами, за програмою закупили понад 1000 дронів-перехоплювачів. Та на збиття одного "шахеда" потрібно кілька таких БпЛА. Співвідношення, згідно з даними з відкритих джерел, зокрема заяв президента Володимира Зеленського, має бути щонайменше 2-3 до одного "шахеда". Тож потенційно могли збити до 650 ворожих дронів. Проте варто пам'ятати, що ніч в Україні рідко обмежується сотнею дронів, запущених Росією.

Таран наголошує — придбаних перехоплювачів вистачило не на багато атак. Тож потрібне додаткове фінансування. Ба більше — Центр підготовки операторів також формально учасник програми, проте для навчання операторів бюджетного фінансування не отримав.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не треба очікувати швидкого впровадження штучного інтелекту в перехоплення дронів та побудови "стіни" з них на кордоні. Ця ідея має недоліки в реалізації.