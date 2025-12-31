Відсьогодні пенсія деяких українців стала менше: кому і чому скоротили виплати з 1 січня

Частина українців потрапила під обмежувальні коефіцієнти на пенсії

З 1 січня 2026 року деяким українським пенсіонерам урізано розмір щомісячних державних виплат. Ця норма стосується людей, пенсія яких перевищує максимальні ліміти.

Вказані зміни не зачеплять дві категорії пенсіонерів. Про це повідомило Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області.

Хто потрапив під обмеження

Обмеження виплат стосуються лише тієї частини пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. У 2026 році ця сума становить 25 950 гривень.

Нововведення чинні для кількох категорій пенсіонерів. Для них діятимуть ліміти:

10–11 прожиткових мінімумів — 50% від надлишку;

11–13 прожиткових мінімумів — 40%;

13–17 прожиткових мінімумів — 30%;

17–21 прожитковий мінімум — 20%;

понад 21 прожитковий мінімум — 10%.

У Пенсійному фонді зазначили, що основна сума пенсії не змінюватиметься. Скорочення виплат стосуватиметься виключно тієї частини, що перевищує встановлені ліміти.

Хто не потрапив під обмеження

Водночас обмеження не стосуватимуться двох категорій громадян. Так, вказані ліміти не зачеплять:

Пенсії осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції (АТО), забезпеченні національної безпеки та оборони, захист населення та держави під час військової агресії РФ;

Пенсії членів сімей загиблих, призначених з причини втрати годувальника.

Раніше "Телеграф" розповідав, що впливає на розмір пенсії та як її розрахувати.