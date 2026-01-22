Пенсія під загрозою: 3 помилки у трудовій книжці, через які можна втратити гроші

Кілька рядків у трудовій книжці можуть вплинути на розмір майбутньої пенсії. Якщо у записах є розбіжності, Пенсійний фонд може не врахувати частину стажу.

Що треба знати

ПФУ перевіряє кожен запис

Помилки стають підставою для відмови

Документи можна виправити завчасно

Про проблему люди часто дізнаються вже після подання документів. Про це розповідає Знай. UA.

Йдеться про три поширені помилки, які зустрічаються у трудових книжках. Уникнути їх можна, якщо перевірити документи ще до виходу на пенсію.

Під час призначення пенсії Пенсійний фонд перевіряє кожен запис у трудовій книжці. Якщо знаходять розбіжності, частину років можуть не зарахувати до страхового стажу. Ще у 2023 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно було мати не менше 30 років стажу, а вже в 2026 році потрібно 33 роки стажу.

Застосунок Пенсійного фонду України

Перша поширена помилка – неповна або скорочена назва підприємства. У тексті запису вона може бути вказана не повністю, тоді як на печатці зазначена інша форма. Через це виникає невідповідність, і фонд може вимагати додаткові підтвердження.

Друга проблема – відсутність підпису або печатки. Найчастіше це стосується запису про звільнення. Якщо немає підпису відповідальної особи, період роботи можуть не врахувати.

Третя складність – ліквідація підприємства без передачі документів до архіву. У такій ситуації підтвердити стаж значно важче. Людині доводиться самостійно шукати довідки або звертатися до суду.

Один із прикладів стосується 60-річного чоловіка, який після служби у ЗСУ подав документи на пенсію. Йому не зарахували понад 3,5 року стажу через скорочену назву підприємства та відсутність підпису у трудовій. Два підприємства вже були ліквідовані, а документи до архіву не передані.

У постанові від 30 вересня 2019 року Верховний Суд чітко наголосив: дрібні неточності у трудових документах не можуть бути підставою для відмови у призначенні пенсії. Якщо факт роботи доведено, держава зобов’язана його враховувати.

Що робити, якщо ПФ відмовляється зарахувати стаж

Якщо Пенсійний фонд відмовляє у зарахуванні стажу, рішення можна оскаржити у суді. Також можна звернутися до центрів безоплатної правової допомоги. Там надають консультації та допомагають підготувати документи.

Фахівці радять не чекати пенсійного віку. Варто заздалегідь перевірити всі записи у трудовій книжці. Потрібно звірити повні назви підприємств, дати прийняття і звільнення, наявність підписів та печаток. Якщо підприємство ще працює, можна попросити внести виправлення або отримати довідку, яка підтвердить період роботи.

