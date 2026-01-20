Морози попрощаються з Києвом вже скоро: коли саме і як прогріється столиця

Дні з плюсовою температурою вже на горизонті

Після періоду відчутних січневих морозів у Києві очікуються зміни погодних умов. За прогнозами, наприкінці місяця температура повітря почне поступово підвищуватися.

Коли саме варто очікувати потепління та яким воно буде, написав "Телеграф". Прогнозом поділились у ресурсі "Погода33".

Скільки ще протримаються "мінуси" у столиці

На цьому тижні, 20-25 січня, у Києві збережеться морозна зимова погода. Вдень температура повітря коливатиметься в межах -7…-2 градуси, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -15…-7 градусів. У ці дні можливий невеликий сніг. На небі іноді очікується прояснення.

Суттєво зміниться погода з понеділка, 26 січня. Саме з цього дня у Києві очікується потепління. Денна температура підніметься до +3 градусів, уночі показники наближатимуться до нуля, місцями -2 градусів. Опади передбачаються лише на початку тижня.

Погода у столиці. Фото : "Погода33"

Раніше відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що вже за кілька днів в Україну прийде довгоочікуване потепління. Поступово морози слабшатимуть і до кінця січня повністю відступлять. Однак разом з тим прийдуть і опади.

