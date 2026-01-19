"Водоспади" з батарей і замерзлі унітази: як Київ переживає морози без світла й опалення

Відсутність світла, морози та запуск систем опалення призводять до нових аварій

Морози та російські обстріли принесли киянам чимало неприємностей. В частині будинків розірвало труби опалення. Люди скаржаться — повідомити комунальникам про проблему майже не можливо, тож коли систему запускають — вода заливає оселі. Це може залишити десятки тисяч киян без опалення щонайменше до кінця морозів.

Своїми фото комунальних проблем вони діляться в соцмережах. У киянки Анастасії Терещенко будинок без опалення вже сьомий день. Світла немає через аварійну ситуацію, проте вночі дають гарячу воду. Батареї в під'їзді розірвало від морозів — жінка розмістила красномовне фото.

Допис в Treads про пошкоджені труби опалення

Ірина Хвостикова наголошує — до комунальників додзвонитися надзвичайно складно. Вона намагається привернути увагу до розірваних батарей через Тредс.

Допис в Treads про пошкоджені труби опалення

Зазначимо, що через розірвані батареї може виникнути проблема при відновленні послуги опалення. Про це пише інша користувачка, зазначаючи, що також є проблема зі світлом.

Допис в Treads про пошкоджені труби опалення

У мешканки Києва Влади труби не розірвало, а погнуло. Дівчина боїться, що їх розірве: "Завтра їду в ЖЕК, бо в мене повигинало труби опалення. Не знаю, як це можливо і через що це сталося. Просто переживаю, щоб вони не лопнули. Я писала й телефонувала в ЖЕК, але там ніхто не бере слухавку, тож поїду особисто".

Допис в Treads про вигнуті труби опалення

Наслідки розриву труб красномовно показує Анастасія Коваленко. Від морозу порвало труби в підвалі і при підключенні опалення його просто залило кип'ятком. Вона каже — комунальники не реагують кілька днів.

Явище — масове, свідчать місцеві телеграм-канали, які розміщують відео з "водоспадами" води з різних адрес столиці.

Проблема з водою не тільки в системі опалення. Микита Вялов показав, як в його закладі вода замерзла в унітазі.

Допис в Treads про воду, що замерзла в унітазі

У ЖК "Манхетен" замерзла каналізація з 14 по 35 поверх. Відповідне відео розмістили в одному з телеграм-каналів.

При цьому оптимістичного прогнозу для столиці немає. Тривалість відключень світла щодня оцінюють щонайменше в 16 годин. І це за умови, що Росія не здійснить повторної атаки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що і погода не дасть передихнути. До кінця січня в Києві очікують стабільно сильні морози, але з початком лютого прийде відлига.