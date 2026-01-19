"Водоспади" з батарей і замерзлі унітази: як Київ переживає морози без світла й опалення
-
-
Відсутність світла, морози та запуск систем опалення призводять до нових аварій
Морози та російські обстріли принесли киянам чимало неприємностей. В частині будинків розірвало труби опалення. Люди скаржаться — повідомити комунальникам про проблему майже не можливо, тож коли систему запускають — вода заливає оселі. Це може залишити десятки тисяч киян без опалення щонайменше до кінця морозів.
Своїми фото комунальних проблем вони діляться в соцмережах. У киянки Анастасії Терещенко будинок без опалення вже сьомий день. Світла немає через аварійну ситуацію, проте вночі дають гарячу воду. Батареї в під'їзді розірвало від морозів — жінка розмістила красномовне фото.
Ірина Хвостикова наголошує — до комунальників додзвонитися надзвичайно складно. Вона намагається привернути увагу до розірваних батарей через Тредс.
Зазначимо, що через розірвані батареї може виникнути проблема при відновленні послуги опалення. Про це пише інша користувачка, зазначаючи, що також є проблема зі світлом.
У мешканки Києва Влади труби не розірвало, а погнуло. Дівчина боїться, що їх розірве: "Завтра їду в ЖЕК, бо в мене повигинало труби опалення. Не знаю, як це можливо і через що це сталося. Просто переживаю, щоб вони не лопнули. Я писала й телефонувала в ЖЕК, але там ніхто не бере слухавку, тож поїду особисто".
Наслідки розриву труб красномовно показує Анастасія Коваленко. Від морозу порвало труби в підвалі і при підключенні опалення його просто залило кип'ятком. Вона каже — комунальники не реагують кілька днів.
Явище — масове, свідчать місцеві телеграм-канали, які розміщують відео з "водоспадами" води з різних адрес столиці.
Проблема з водою не тільки в системі опалення. Микита Вялов показав, як в його закладі вода замерзла в унітазі.
У ЖК "Манхетен" замерзла каналізація з 14 по 35 поверх. Відповідне відео розмістили в одному з телеграм-каналів.
При цьому оптимістичного прогнозу для столиці немає. Тривалість відключень світла щодня оцінюють щонайменше в 16 годин. І це за умови, що Росія не здійснить повторної атаки.
Раніше "Телеграф" розповідав, що і погода не дасть передихнути. До кінця січня в Києві очікують стабільно сильні морози, але з початком лютого прийде відлига.