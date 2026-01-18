Понад 16 годин без світла – наша реальність. У Yasno пояснили погіршення графіків в Україні

Ситуація з енергозабезпеченням міст-мільйонників залишає бажати кращого

Столиця України перебуває в режимі екстрених відключень світла — 3 години зі світлом, 10 годин без. Ситуація в Дніпрі не набагато краща — там відключення можуть тривати понад 16 годин.

За вихідні не відбулось жодних принципових змін в ситуації з енергозабезпеченням великих українських міст. Про це повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Київ наразі в режимі екстрених відключень: орієнтовно (!!!) 3 години зі світлом і 10 годин без. Але ситуація різниться від району до району. На жаль, ще дуже багато кейсів з аваріями у будинках. Дуже часто — це питання до прибудинкових мереж і ЖЕКу/ОСББ", — написав Коваленко і розказав алгоритм, як діяти, коли ви думаєте, шо у вас аварійна ситуація без зміни графіку.

Необхідно спочатку звернутись до ЖЕКу/ОСББ.

Електрик проводить огляд і робить висновки.

Якщо проблема на будинку, виправляє її.

Якщо проблема з мережами, то ЖЕК/ОСББ подають заявку до мереж.

Сергій Коваленко. Фото YASNO

Яка ситуація в Дніпрі

Він додав, що Дніпро і область живуть за графіком. Але не за тим графіком, на який раніше просили орієнтуватися оператори.

"Ситуація в енергосистемі змінилася. Якщо раніше понад 4 черги означали екстрені відключення поза графіком, то наразі країна починає жити в графіках у 4,5-5 черг", — написав Коваленко.

Що це означає для дніпрян?

За його словами, максимальні інтервали 7 годин без світла / 3,5 години зі світлом наразі неактуальні. Графік імовірних відключень — неактуальний. За обмежень у 5 черг із 6 відключення можуть тривати понад 16 годин. Це поточна реальність.

Чим це краще за екстрені відключення, як зараз у Києві?

"Так, відсутність світла понад 16 годин — це жахливо. І це не через енергетиків, а через цинічні атаки ворога, який намагається створити гуманітарну катастрофу. Але навіть такий жорсткий графік кращий за повну непередбачуваність. Бо є орієнтири — розуміння, коли світло має з’явитися", — зазначив Коваленко.

Чи стане краще?

"Поки сказати складно. Нам точно потрібно пережити ці сильні морози — з потеплінням споживання має зменшитися. Втім, ключовий фактор — обстріли енергетики. Їх спрогнозувати неможливо", — написав Коваленко.

