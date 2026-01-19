Понад 20 годин без світла: за яких умов відключення у Києві можуть стати жорсткішими

Ситуація в енергетиці України дійшла до критичної точки

Зараз Київ живе в режимі екстрених відключень світла. Деякі райони перебувають без енергопостачання до 20 годин.

Проте на столицю України можуть чекати ще більші виклики. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, експерт з енергетичних питань Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": "Краще стало б за тиждень, але… — експерти розповіли, що буде з відключеннями світла в Києві"

Що треба знати:

В Києві люди залишаються без світла по 20 годин на добу

Зараз в енергомережі спостерігається найбільший дефіцит з початку повномасштабної війни

Жорсткі відключення можуть загрожувати й іншим регіонам

"Станом на ранок 19 січня дефіцит електроенергії склав майже 7 гігават-годин у ранковий пік. Якщо глава Росії Володимир Путін здійснить нові атаки на підстанції атомних електростанцій, через сильні морози є загроза жорстких графіків вимкнення світла — по 20 годин без стабільного електропостачання. Така перспектива може стати реальністю для значно більшої кількості районів, ніж зараз", — сказав Ігнатьєв.

Станіслав Ігнатьєв

Він нагадав, що зараз столиця живе у режимі екстрених відключень. Це означає, що раніше опубліковані графіки не діють, а світло подається залежно від можливостей мережі.

"У такій ситуації планувати щось стає майже неможливо — ніхто не знає напевно, коли саме будинок залишиться без електроенергії і на скільки годин", — резюмував Ігнатьєв.

Блекаут в Києві. Фото Ян Доброносов

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Yasno пояснили погіршення графіків відключень світла в Україні.