Школи переводять на дистанційне навчання. В яких містах запроваджено зміни через сильні морози

В деяких регіонах навіть підприємства та установи закликали перейти на віддалений режим роботи

З наближенням сильних морозів чимало міст в Україні переходять на дистанційне навчання і не тільки. Адже в деяких областях навіть державні установи рекомендовано тимчасово перевести на віддалену роботу.

"Телеграф" підготував перелік міст та регіонів, які через погодні умови тимчасово змінюють режим навчання. Зауважимо, що більшості з областей рекомендовано ввести ці зміни вже з 12 січня.

Де в Україні почалось дистанційне навчання через морози

Київщина — в Києві та області заклади освіти рекомендовано перевести на дистанційне навчання, враховуючи складні погодні умови.

Івано-Франківська область — рекомендовано підприємства, установи та організації перевести на дистанційний режим роботи. Теж стосується шкіл, університетів, коледжів та закладів дошкільної освіти. В ОДА наголошують, що очне навчання на період до 19 січня слід змінити на дистанційне або подовжити канікули.

Львівська область — підприємства, установи та навчальні заклади закликають перейти на дистанційну роботу. Усім школам, дитсадкам та вищим навчальним закладам слід або продовжити канікули до 19 січня, або перейти на дистанційку.

Хмельницька область — адміністрація наголосила, що у період з 12 по 16 січня 2026 року треба організувати в закладах освіти дистанційне навчання або продовжити зимові канікули, з урахуванням ситуації у кожній громаді.

Тернопільщина — відомо, що в очному форматі навчатимуться 4 громади: Нагірянська, Чортківська, Хоростківська та Тернопільська. 28 громад ухвалили рішення продовжити зимові канікули, а 23 — перейдуть на дистанційне навчання.

Житомирщина — усі школи та ПТУ переходять на дистанційне навчання з 12 по 19 січня. Дошкільні заклади працюють у звичайному режимі.

Вінницька область — адміністрація закликала усі заклади освіти до 19 січня перейти на дистанційне навчання або продовжити канікули.

Чернігівщина — адміністрація області наголосила, що школи та вищі навчальні заклади до 19 січня мають перейти або на дистанційне навчання, або продовжити зимові канікули.

Херсонщина — в ОДА повідомили про погіршення погодних умов: морози в -12 градусів, снігопад та ожеледицю. На період похолодання рекомендували усім установам вжити відповідні заходи безпеки.

Харківська область — тут школи та деякі заклади вищої освіти закликали перейти на дистанційну форму або продовжити канікули. Місцевих та державні установи, підприємства закликали підготуватись до складних погодних умов. В ОВА наголосили, що будуть розгорнуті майже 400 додаткових пунктів обігріву.

Сумська область — в ОВА кажуть, що освітній процес щонайменше до 19 січня 2026 року має бути в дистанційній формі або слід продовжити зимові канікули.

Одещина — в ОДА наголосили, що з 9 по 19 січня навчальні заклади мають перейти або на дистанційну форму навчання, або продовжити канікули.

Що кажуть у МОН

У Міністерстві освіти та науки наголосили, що усі навчальні заклади мають ухвалити рішення або щодо зміни форми навчання на дистанційну, або продовжити канікули. Ці зміни мають діяти до 19 січня.

Це стосується закладів:

дошкільної освіти;

загальної середньої освіти;

професійної та фахової передвищої освіти;

вищої освіти.

