Школы переводят на дистанционное обучение. В каких городах введены изменения из-за сильных морозов

В некоторых регионах даже предприятия и учреждения призвали перейти на отдаленный режим работы

С приближением сильных морозов многие города в Украине переходят на дистанционное обучение и не только. В некоторых областях даже государственные учреждения рекомендуется временно перевести на отдаленную работу.

"Телеграф" подготовил перечень городов и регионов, которые из-за погодных условий временно меняют режим обучения. Заметим, что большинству областей рекомендовано ввести эти изменения уже с 12 января.

Где в Украине началось дистанционное обучение из-за морозов

Киевщина — в Киеве и области учебные заведения рекомендовано перевести на дистанционное обучение, учитывая сложные погодные условия.

Ивано-Франковская область — рекомендуется предприятия, учреждения и организации перевести на дистанционный режим работы. Тоже касается школ, университетов, колледжей и заведений дошкольного образования. В ОГА отмечают, что очное обучение на период до 19 января следует сменить на дистанционное или продлить каникулы.

Львовская область — предприятия, учреждения и учебные заведения призывают перейти на дистанционную работу. Всем школам, детсадам и высшим учебным заведениям следует либо продлить каникулы до 19 января, либо перейти на дистанционку.

Хмельницкая область — администрация подчеркнула, что в период с 12 по 16 января 2026 года нужно организовать в учебных заведениях дистанционное обучение или продлить зимние каникулы, с учетом ситуации в каждой общине.

Тернопольщина — известно, что в очном формате будут учиться 4 общины: Нагирянская, Чертковская, Хоростковская и Тернопольская. 28 общин приняли решение продлить зимние каникулы, а 23 — перейдут на дистанционное обучение.

Житомирщина — все школы и ПТУ переходят на дистанционное обучение с 12 по 19 января. Дошкольные учреждения работают в обычном режиме.

Винницкая область — администрация призвала все учебные заведения до 19 января перейти на дистанционное обучение или продлить каникулы.

Черниговщина — администрация области отметила, что школы и высшие учебные заведения до 19 января должны перейти либо на дистанционное обучение, либо продлить зимние каникулы.

Херсонщина — в ОГА сообщили об ухудшении погодных условий: морозы в -12 градусов, снегопад и гололед. На период похолодания рекомендовали всем учреждениям принять соответствующие меры безопасности.

Харьковская область — здесь школы и некоторые учреждения высшего образования призывали перейти на дистанционную форму или продлить каникулы. Местные и государственные учреждения, предприятия призвали подготовиться к сложным погодным условиям. В ОВА подчеркнули, что будут развернуты почти 400 дополнительных пунктов обогрева.

Сумская область — в ОВА говорят, что образовательный процесс, по меньшей мере, до 19 января 2026 года должен быть в дистанционной форме или продлить зимние каникулы.

Одесчина — в ОГА отметили, что с 9 по 19 января учебные заведения должны перейти либо на дистанционную форму обучения, либо продлить каникулы.

Что говорят в МОН

В Министерстве образования и науки отметили, что все учебные заведения должны принять решение либо по изменению формы обучения на дистанционную, либо продлить каникулы. Эти изменения должны действовать до 19 января.

Это касается заведений:

дошкольного образования;

общего среднего образования;

профессионального и профессионального высшего образования;

высшего образования.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что синоптики назвали самые холодные дни в Киеве.