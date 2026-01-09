На Україну сунуть люті морозі: в яких містах буде до -30 градусів і коли

Снігу місцями випаде понад 40 см

Уже наступного тижня Україну накриють сильні морози в понад -20 градусів, які відчуватимуться як справжні -30 градусів. Найхолодніше буде не тільки на півночі країни.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. За прогнозами синоптиків, одними з найхолодніших днів стануть 14 та 15 січня. Зауважимо, що дані порталу регулярно оновлюються, тому прогноз може змінитись.

Коли Україну накриють люті морози

У середу, 14 січня, зранку стовпчик термометра опуститься до -22 градусів на півночі України, відчуватиметься цей мороз як -25 градусів на Київщині, Чернігівщині, Житомирщині. В інших регіонах стовпчик термометра коливатиметься від -10 до -16 градусів. Навіть в Одесі на півдні прогнозують -5 градусів.

Погода 14 січня. Дані: Ventusky

У четвер, 15 січня, синоптики прогнозують ще більші морози. Термометр на півночі покаже -25 градусів, а відчуватиметься мороз як -30 градусів. Найхолодніше буде на Житомирщині, Рівненщині, Київщині та Чернігівщині. Цьому сприятиме досить сильний північний вітер. В інших регіонах очікується до -17 градусів.

Погода 15 січня. Дані: Ventusky

Додамо, що на ці дні також прогнозується значний шар снігового покриву, який на півночі, зокрема на Житомирщині, сягатиме 40 см. Однак деякі області на півдні залишать без снігу.

Скільки снігу випаде 15 січня. Дані: Ventusky

Водночас Укргідрометцентр не прогнозує настільки сильні морози 14-15 січня, однак значне похолодання на півночі буде. Вночі стовпчик термометра може опуститься до -20 градусів.

Погода 14 січня. Дані: Укргідроментцентру

