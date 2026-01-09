Люті морози вже на порозі: синоптики назвали найхолодніші дні у Києві

Кияни не бачили таких морозів кілька років

На Київ насуваються серйозні морози, які триватимуть не один день. Швидше за все, найнижчі температури зазначатимуться в середині тижня.

Про це свідчать дані погодних ресурсів. І хоча нюанси різняться, всі сервіси сходяться на тому, що наступного тижня зима покаже себе у всій красі.

Портал VentuSky попереджає, що похолодання триватиме майже весь робочий тиждень. Так, температурний мінімум 12 числа становитиме -19 градусів, а 13 січня ртутні стовпчики опустяться ще на один поділ. У середу збережуться такі ж морози, а у четвер потеплішає на 5 градусів, але все одно буде досить холодно (-15).

Погода в Києві 12 січня 2026 року

Погода в Києві 13 січня 2026 року

Погода в Києві 14 січня 2026 року

Погода в Києві 15 січня 2026 року

Meteo.ua обіцяє ще нижчі температури у Києві. За прогнозами цього сайту, найхолоднішим днем тижня стане вівторок, 13 січня, коли столицю може накрити 23-градусний мороз. У середу та четвер очікується до -20… -21 градуса, у понеділок та п’ятницю ртутні стовпчики не падатимуть нижче -16.

Фахівці meteofor підтверджують наступного тижня морози в столиці, проте, на їхню думку, не такі люті. Так, у понеділок ртутні стовпчики опустяться до -14, а протягом трьох наступних днів термометри покажуть -16...-17 градусів. І лише у п’ятницю морози спадуть до -7 у темний час доби.

Мета прогнозує приблизно таку саму погоду протягом тижня. За даними сайту, мінімальна добова температура у Києві становитиме: у понеділок -15, у вівторок -17, у середу -15 градусів. В унісон з іншими ресурсами на четвер, 15 квітня, Мета також очікує на невелике потепління, коли морози зупиняться на -12.

У п’ятницю, 16 січня, у графіку стоїть від +1 до -1. Однак, найімовірніше, це просто середня температура попередніх років. Подібні сайти часто публікують такі значення, доки немає реального прогнозу.

The weather channel вибивається із загального ряду, обіцяючи, що на початку тижня в Києві справжні морози тільки розгойдуватимуться, прийшовши до пику ближче до кінця. За даними цього сервісу, мінімальні температури в перші три дні коливатимуться близько -12... -14 градусів.

І тільки в четвер ртутні стовпчики обрушаться до -19, а в п’ятницю – взагалі до -24 градусів у нічний час, тоді як вдень мороз теж відчутно щипатиме за ніс (-21).

Нагадаємо, у Києві комунальні служби та керуючі компанії проведуть злив води із внутрішньобудинкових систем опалення, щоб запобігти замерзанню труб. Особливо це важливо для старих будинків та будівель без сучасних систем циркуляції води.