Люті морози вже на порозі: синоптики назвали найхолодніші дні у Києві

Автор
Марія Назарова
Дата публікації
Автор
Кіт, зима Новина оновлена 09 січня 2026, 18:24
Кіт, зима. Фото pinterest.com

Кияни не бачили таких морозів кілька років

На Київ насуваються серйозні морози, які триватимуть не один день. Швидше за все, найнижчі температури зазначатимуться в середині тижня.

Про це свідчать дані погодних ресурсів. І хоча нюанси різняться, всі сервіси сходяться на тому, що наступного тижня зима покаже себе у всій красі.

Портал VentuSky попереджає, що похолодання триватиме майже весь робочий тиждень. Так, температурний мінімум 12 числа становитиме -19 градусів, а 13 січня ртутні стовпчики опустяться ще на один поділ. У середу збережуться такі ж морози, а у четвер потеплішає на 5 градусів, але все одно буде досить холодно (-15).

Meteo.ua обіцяє ще нижчі температури у Києві. За прогнозами цього сайту, найхолоднішим днем тижня стане вівторок, 13 січня, коли столицю може накрити 23-градусний мороз. У середу та четвер очікується до -20… -21 градуса, у понеділок та п’ятницю ртутні стовпчики не падатимуть нижче -16.

Фахівці meteofor підтверджують наступного тижня морози в столиці, проте, на їхню думку, не такі люті. Так, у понеділок ртутні стовпчики опустяться до -14, а протягом трьох наступних днів термометри покажуть -16...-17 градусів. І лише у п’ятницю морози спадуть до -7 у темний час доби.

Мета прогнозує приблизно таку саму погоду протягом тижня. За даними сайту, мінімальна добова температура у Києві становитиме: у понеділок -15, у вівторок -17, у середу -15 градусів. В унісон з іншими ресурсами на четвер, 15 квітня, Мета також очікує на невелике потепління, коли морози зупиняться на -12.

У п’ятницю, 16 січня, у графіку стоїть від +1 до -1. Однак, найімовірніше, це просто середня температура попередніх років. Подібні сайти часто публікують такі значення, доки немає реального прогнозу.

The weather channel вибивається із загального ряду, обіцяючи, що на початку тижня в Києві справжні морози тільки розгойдуватимуться, прийшовши до пику ближче до кінця. За даними цього сервісу, мінімальні температури в перші три дні коливатимуться близько -12... -14 градусів.

І тільки в четвер ртутні стовпчики обрушаться до -19, а в п’ятницю – взагалі до -24 градусів у нічний час, тоді як вдень мороз теж відчутно щипатиме за ніс (-21).

Нагадаємо, у Києві комунальні служби та керуючі компанії проведуть злив води із внутрішньобудинкових систем опалення, щоб запобігти замерзанню труб. Особливо це важливо для старих будинків та будівель без сучасних систем циркуляції води.

Теги:
#Київ #Погода #Мапа #Похолодання #Морози #Прогноз погоди