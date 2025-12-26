Не тільки зарплата: що ще впливає на розмір пенсії та як її розрахувати

Ряд показників впливають на підсумкову суму виплат

Розмір пенсії за віком в Україні розраховується індивідуально та залежить від страхового стажу, рівня офіційної заробітної плати та часу виходу на пенсію.

Що потрібно знати:

В Україні діють два механізми пенсійного страхування

Для розрахунку враховується заробіток з 1 липня 2000 року

Чим вищий офіційний дохід, тим вищий індивідуальний коефіцієнт і, відповідно, майбутня пенсія

Про це у відповіді на запит "Телеграфа" повідомила заступник голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко. За її словами, передбачено два механізми загальнообов’язкового державного пенсійного страхування: солідарна систему та добровільна участь у ній.

У рамках солідарної системи є низка ключових факторів, які впливають на розмір майбутньої пенсії:

тривалість страхового стажу;

розмір офіційної заробітної плати, на яку сплачувались страхові внески;

вік виходу пенсію.

Для розрахунку пенсії враховується заробітна плата особи за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, за даними Реєстру застрахованих осіб. За бажанням пенсіонера можуть враховувати і заробіток за будь-які 60 місяців поспіль до липня 2000 року.

Ірина Ковпашко пояснила, що заробітна плата для розрахунку пенсії визначається за формулою, зазначеною у статті 40 закону. Це твір індивідуального коефіцієнта заробітної плати людини та середнього показника заробітної плати по країні за три календарні роки, перед зверненням за призначенням пенсії.

Індивідуальний коефіцієнт своєю чергою визначається співвідношенням заробітної плати людини до середньої заробітної плати в Україні за той же період, з якою сплачувались страхові внески. Таким чином, чим вищий офіційний дохід в окремі місяці, тим вищий коефіцієнт та майбутня пенсія.

Заробітна плата конкретної людини щомісяця враховується для пенсії за індивідуальним коефіцієнтом зарплати. Він визначається шляхом співвідношення суми заробітної плати застрахованої особи та середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески за цей же місяць. Тобто в місяцях із вищою заробітною платою вищі й коефіцієнти зауважила вона.

Як розрахувати пенсію за віком Інфографіка: ПФУ

